Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.
Чете се за: 03:50 мин.

Днес от 13:30 часа БНТ1 съвместно с Maкс Спорт 2 ще излъчат финала на световното първенство по волейбол за мъже между България и Италия. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и Mакс Спорт

Какво пренесе селекционерът Бленджини от Италия в националния отбор на България

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Атмосферата в Италия преди финала на световния шампионат по волейбол за мъже споделя кореспондентът на БНР в Италия Елена Шаханова.

Как в Италия гледат на мача за златото на световното първенство по волейбол, който противопоставя България и Италия.

"Хайде да обядваме злато", пишат медиите в Италия. Финалът е шести за тима, който четири пъти е печелил световната титла.

"За първи път в историята на световния волейбол двама италиански треньори ще спорят за златото", отбеляза кореспондентът на БНР в Италия Елена Шаханова в студиото преди финала, който започва в 13:30 ч.

Вижте прякото включване на Елена Шаханова във видеото!

Свързани статии:

Битката за титлата започва в 13.30 ч. БНТ 1 ще ви направи свидетели...
Чете се за: 03:50 мин.
#Джанлоренцо Бленджини #Български национален отбор по волейбол за мъже

Георги Сеганов: Симеон Николов е феномен с изключителни физически и технически качества
Георги Сеганов: Симеон Николов е феномен с изключителни физически и технически качества
България на прага на първо злато от световни първенства България на прага на първо злато от световни първенства
Чете се за: 03:07 мин.
Димо Тонев: Климатът за работа в националния отбор е невероятен Димо Тонев: Климатът за работа в националния отбор е невероятен
Чете се за: 02:02 мин.
Любо Ганев: Сигурен съм, че момчетата знаят, че могат да спечелят този мач Любо Ганев: Сигурен съм, че момчетата знаят, че могат да спечелят този мач
Чете се за: 03:22 мин.
Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно
Чете се за: 03:07 мин.
Сестрата на Мартин Атанасов: Гордея се с теб, чакам те в България с медала Сестрата на Мартин Атанасов: Гордея се с теб, чакам те в България с медала
Чете се за: 01:22 мин.

НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното първенство по...
Чете се за: 03:50 мин.
Национални отбори
Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно
Чете се за: 03:07 мин.
Национални отбори
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.
Молдова избира - Европа или Русия? Молдова избира - Европа или Русия?
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Масови протести в Портланд, Тръмп изпрати военни
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Започват профилактични кардиологични прегледи в "Пирогов"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
В очакване на Роби Уилямс - тази вечер на стадион "Васил...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
