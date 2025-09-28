Какво пренесе селекционерът Бленджини от Италия в националния отбор на България

Атмосферата в Италия преди финала на световния шампионат по волейбол за мъже споделя кореспондентът на БНР в Италия Елена Шаханова.
Как в Италия гледат на мача за златото на световното първенство по волейбол, който противопоставя България и Италия.
"Хайде да обядваме злато", пишат медиите в Италия. Финалът е шести за тима, който четири пъти е печелил световната титла.
"За първи път в историята на световния волейбол двама италиански треньори ще спорят за златото", отбеляза кореспондентът на БНР в Италия Елена Шаханова в студиото преди финала, който започва в 13:30 ч.
Вижте прякото включване на Елена Шаханова във видеото!