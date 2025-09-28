Борислав Кьосев: Следващият връх е Олимпиадата

Видяхме един мъжки отбор. Независимо, че са най-младият отбор, един мъжки отбор. Момчета с характер, които през цялото време дадоха всичко от себе си и във финала видяхме, независимо, че загубихме от световния шампион Италия, показахме, че може да се докоснем. Това каза легендата Борислав Кьосев пред БНТ минути след загубата на България от Италия във финала на Мондиала във Филипините.

"Аз съм горд, че съм вицешемпион, че България е вицешампион. От 55 години не е било това нещо. Съм горд за тия деца и за тази публика. Да са живи и здрави. Следващият върх е Олимпиадата. За това работи Федерацията", добави Кьосев.

България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол

Вижте прякото включване във видеото!