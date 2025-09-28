БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: България завоюва сребърните медали от световното...
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
НА ЖИВО: България - Италия 1:3, финал на световното първенство по волейбол

НА ЖИВО: България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини не успя да спре перфектно сработената машина на „Скуадра адзура“, която защити златните си медали.

България остана със сребърните медали от световното първенство по волейбол за мъже. На финала „лъвовете“ отстъпиха с 1:3 гейма пред действащия световен първенец Италия, в отделните части 21:25, 17:25, 25:17, 25:10.

За България това е втори сребърен медал в историята след този от Мондиала през 1970 г. Страната ни има и четири бронзови отличия, последното от които беше спечелено преди 19 години.

За България загубата беше първа на Мондиала във Филипините. Националите ни влезнаха в двубоя за трофея в невероятна серия от шест последователни победи, но на финала бяха спрени от значително по-опитния състав на Италия.

Двубоят за златните медали в Манила на живо изгледаха малко над 15 000 зрители, изпълнили до краен предел зала Mall of Asia Arena.

Италия взе ранен аванс след успешна блокада в центъра, но националите ни не позволиха на съперника да се откъсне сериозно в резултата и равенството беше възстановено за 6:6 точки след страхотна работа в защита на Мартин Атанасов и успешна атака на Алекс Николов.

България успя да поведе за първи път в резултата за 10:9 след неуспешна атака на Матиа Ботоло. Малко по-късно поведохме с 12:10 след директна точка от сервис на капитана Грозданов. Италианците обаче успяха светкавично да изравнят за 12:12 след атака и игра по блокадата на Юри Романо.

В средата на гейма италианците успяха да се откъсна с три точки за 17:14, като с основна заслуга бяха силните начални удари на Матиа Ботоло, които затрудниха българското посрещане. Ас на Алесандро Микиелето доведе до преднина от четири точки при 21:17. До края на гейма възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини не съумяха да наваксат пасива си и отстъпиха с 21:25.


Световните шампиони започнаха по-ефективно втората част и след неуспешна атака на Мартин Атанасов поведоха с 4:2 точки. България изравни точките след осмото разиграване след зрелищна проява от втора позиция на Алекс Николов. Сервисът на Ботоло обаче отново излезе на преден план и „Скуадра адзура“ успя да поведе със 7:4, което принуди Бленджини да вземе прекъсване в опит да наруши ритъма на съперника.

Това обаче не се случи италианците успяха да отворят разлика от 5 точки (10-5). След добри изяви в защита и успешни атаки на Алекс Николов, „трикольорите“ успяха да ликвидират преднината на Италия и изравниха за 11:11.

Ролите отново се размениха и Италия на свой ред влезе в серия, която позволи на селекцията на Фердинандо Де Джорджи да отвори разлика от четири точки (15:11) .

България опита да навакса изоставането, но когато на сервис застана Романо везните рязко се наклониха в полза на Италия, която успя да поведе със 7 точки (23:16), което впоследствие се оказа достатъчна за аванс от 2:0 гейма.

Третата част започна изключително равностойно и резултатът вървеше точка за точка. Крехка преднина за България успя да осигури Мартин Атанасов след успешна атака за 11:9 точки. Александър Николов успя да изправи на крака публиката, реализирайки изключително трудна атака за 13:10, а веднага след него Аспарух Аспарухов увеличи аванса на България на четири точки след успешна блокада. Директна точка от сервис на Мартин Атанасов доведе до най-сериозната преднина на България от началото на мача изобщо, а успешен блок на Алекс Николов ни даде аванс 17:11. Националите ни успяха да задържат аванса и затвориха гейма при първата възможност за 25:17.

Италия успя първа да се откъсне в резултата за 6:3 точки в четвъртата част, а серията на тима набъбна до 5 последователни точки (8:3). В тези минути много силно за шампионите се прояви Матиа Ботоло, който успя да вдъхнови целия отбор. Бленджини опита промяна и пусна в игра Антов, който раздвижи атаката, но „трикольорите“ така и не успяха да наваксат изоставането. Нещо повече – италианците натрупаха още по-комфортен аванс и заслужиха златните медали на второ поредно световно първенство.

#Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г. #Български национален отбор по волейбол за мъже

