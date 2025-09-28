Александър Николов и Алекс Грозданов заслужиха място в идеалния отбор на Мондиала

Двама от българските национали - Александър Николов и Алекс Грозданов, бяха избрани в идеалния отбор на световното първенство по волейбол. Те отвяха конкуренцията на позициите посрещач и център. Нашите момчета оставиха зад себе си представители на шампиона Италия и бронзовия медалист Полша.

България заслужи сребърните медали на планетарния форум, след като отстъпи във финала с 1:3 гейма пред Италия.

Ето идеалния отбор на Мондиала във Филипините:

Най-добър посрещач - Александър Николов, Алесандро Микелето

Най-добър център - Алекс Грозданов, Якуб Кохановски

Най-добро либеро - Фабио Балазо

Най-добър разпределител - Симоне Джанели

Най-добър диагонал - Юри Романо

MVP - Алесандро Микелето