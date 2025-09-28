Александър Николов и Алекс Грозданов заслужиха място в идеалния отбор на Мондиала

Нашите момчета оставиха зад себе си представители на шампиона Италия и бронзовия медалист Полша.
Двама от българските национали - Александър Николов и Алекс Грозданов, бяха избрани в идеалния отбор на световното първенство по волейбол. Те отвяха конкуренцията на позициите посрещач и център. Нашите момчета оставиха зад себе си представители на шампиона Италия и бронзовия медалист Полша.
България заслужи сребърните медали на планетарния форум, след като отстъпи във финала с 1:3 гейма пред Италия.
Ето идеалния отбор на Мондиала във Филипините:
Най-добър посрещач - Александър Николов, Алесандро Микелето
Най-добър център - Алекс Грозданов, Якуб Кохановски
Най-добро либеро - Фабио Балазо
Най-добър разпределител - Симоне Джанели
Най-добър диагонал - Юри Романо
MVP - Алесандро Микелето