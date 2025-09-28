БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: България завоюва сребърните медали от световното...
Чете се за: 05:07 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Чете се за: 03:55 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.

НА ЖИВО: България - Италия 1:3, финал на световното първенство по волейбол

Наталия Киселова: За нас са шампиони

Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Тя изгледа финала на световното на специално монтирания екран на стадион „Юнак“ в столицата

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Председателят на парламента Наталия Киселова похвали представянето на националния отбор на България по волейбол, който заслужи сребърни медали на световното първенство във Филипините

"Първо бих искала да поздравя всички, защото това, което постигнаха момчетата, е страхотен успех. И само няколко загубени точки показаха, че те могат да бъдат съизмерими на върха. За нас са шампиони", заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова след финала на националния ни отбор по волейбол.

Тя изгледа финала на световното на специално монтирания екран на стадион „Юнак“ в столицата.

#Натаия Киселова #Национални отбори #спорт #волейбол

България гледа финала с Италия – денят на истината за „лъвовете“(ГАЛЕРИЯ)
България гледа финала с Италия – денят на истината за „лъвовете“(ГАЛЕРИЯ)
България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
9578
Чете се за: 03:55 мин.
В очакване на Роби Уилямс - тази вечер на стадион "Васил Левски" В очакване на Роби Уилямс - тази вечер на стадион "Васил Левски"
Чете се за: 00:45 мин.
Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно
Чете се за: 03:07 мин.
Владо Николов: Вече няма да им казвам деца, а млади мъже, защото по време на този турнир те станаха такива Владо Николов: Вече няма да им казвам деца, а млади мъже, защото по време на този турнир те станаха такива
Чете се за: 02:37 мин.
България днес е волейбол: Успех, момчета! България днес е волейбол: Успех, момчета!
Чете се за: 01:05 мин.

НА ЖИВО: България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
НА ЖИВО: България завоюва сребърните медали от световното...
Чете се за: 05:07 мин.
Спорт
България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
Чете се за: 03:55 мин.
Национални отбори
България гледа финала с Италия – денят на истината за „лъвовете“(ГАЛЕРИЯ) България гледа финала с Италия – денят на истината за „лъвовете“(ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Наталия Киселова: За нас са шампиони Наталия Киселова: За нас са шампиони
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.
Асен Василев е избран за председател на „Продължаваме...
Чете се за: 00:30 мин.
Политика
Молдова избира - Европа или Русия?
Чете се за: 02:20 мин.
По света
В очакване на Роби Уилямс - тази вечер на стадион "Васил...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
