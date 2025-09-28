Наталия Киселова: За нас са шампиони

Председателят на парламента Наталия Киселова похвали представянето на националния отбор на България по волейбол, който заслужи сребърни медали на световното първенство във Филипините

"Първо бих искала да поздравя всички, защото това, което постигнаха момчетата, е страхотен успех. И само няколко загубени точки показаха, че те могат да бъдат съизмерими на върха. За нас са шампиони", заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова след финала на националния ни отбор по волейбол.

Тя изгледа финала на световното на специално монтирания екран на стадион „Юнак“ в столицата.