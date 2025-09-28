БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: България завоюва сребърните медали от световното...
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
НА ЖИВО: България - Италия 1:3, финал на световното първенство по волейбол

Каспар Симеонов за сребърните медали на България: Грандиозен успех за нашите волейболисти

Спорт
Каспар Симеонов за сребърните медали на България: Грандиозен успех за нашите волейболисти
Каспар Симеонов - част от отбора на България, завоювал сребърните медали от Олимпийските игри в Москва, говори пред БНТ след финала на световното първенство по волейбол във Филипините.

България загуби от Италия с 1:3.

"Грандиозен успех за нашите волейболисти, изобщо за българския волейбол. И след дълги години, след 70-та година доказахме, че имаме възможност, имаме поколение и ние сме нация волейболна", каза Симеонов пред БНТ на живо от Пловдив.

"Много съм радостен, че момчета днес представиха една добра игра, но италианците в сервис и блокада бяха нещо изключително, което натежа в четвъртия гейм и мачът приключи така, но въпреки всичко един грандиозен успех за нашата държава", сподели легендарният волейболист.

Вижте повече във видеото!

