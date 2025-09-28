Българските фенове са обнадеждени за бъдещето на българския волейбол

Феновете на българския волейбол са уверени, че за мъжкия национален тим предстоят години, изпълнени с успехи.

Именно това мнение споделя една от дамите, които проследи двубоя във Варна.

"Отборът ни е твърде млад. Те бяха победители още преди мача. Изключително съм благодарна към отбора и треньора, който успя да изкара всичко това от тези деца. Благодарна съм за организацията във Варна. На следващото световно първенство сме ние", сподели Валентина пред камерата на БНТ.

Според нея най-доброто за отбора предстои.

"Те са страхотни деца, които са изградили толкова много, а са толкова малки. Всички тепърва предстои пред тях. Най-доброто предстои за тях", допълни верният привърженик на тима.

Вижте цялото интервю във видеото.