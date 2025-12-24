Ботевград вече има и волейболен клуб

Нов волейболен клуб започва работа с подрастващите в Ботевград. Клубът носи името Балкан и ще развива детско-юношески волейбол, а тренировъчният процес ще се осъществява в спортния салон на ПГТМ „Христо Ботев“.

Тренировките ще се провеждат от понеделник до четвъртък в часовия диапазон от 15:00 до 17:00 часа, като ще бъдат сформирани групи за момичета и момчета.

ВК Балкан разполага с екип от четирима квалифицирани треньори с богат спортен опит. Основен треньор е Мариета Христова – бивша състезателка на ВК Чавдар и ВК Левски. В треньорския състав влизат още националката Полина Нейкова, която след няколко сезона в чужбина, през настоящия сезон е разпределител на ВК ЦСКА, Станимира Хаджиева и Ваньо Василев, доскорошен състезател на ВК Етрополе.

Основната цел на клуба е да популяризира волейбола сред децата и младежите, да изгради трайни спортни навици и дисциплина, както и да подпомогне развитието на бъдещи състезатели.