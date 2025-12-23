Кои отбори ще играят в турнира за Купата на България по волейбол

След изиграването на последните двубои от първия полусезон в Супер Волей, станаха ясни отборите, които ще играят в четвъртфиналите за Купата на България.

Надпреварата ще се проведе от 16 до 18 януари в Самоков.

Осмицата в елита се оформя от Локомотив Авиа (Пловдив), Левски София, ЦСКА, Нефтохимик 2010 (Бургас), Берое 2016 (Стара Загора), Дея спорт (Бургас), Пирин (Разлог) и Монтана.

Четвъртфиналните двойки за Купата на България са:

Локомотив Авиа (Пловдив) (1) - Монтана (8)

Левски София (2) - Пирин (Разлог) (7)

ЦСКА (3) - Дея спорт (Бургас) (6)

Нефтохимик 2010 (Бургас) (4) - Берое 2016 (Стара Загора) (5)

Победителите от сблъсъците продължават към полуфиналите.