Алекс Николов и Карлос Насар попаднаха в Топ 10 на анкетата на БТА „Спортист на Балканите“ за 2025 г.

Чете се за: 04:10 мин.
Спорт
Победителят и резултатите от вота ще бъдат обявени на церемония в София на 16 февруари.

алекс николов карлос насар попаднаха топ анкетата бта bdquoспортист балканитеldquo 2025
Волейболистът Александър Николов и тежкоатлетът Карлос Насар попаднаха в Топ 10 на 52-рото издание на анкетата на БТА „Спортист на Балканите“ за 2025 година.

В традиционното допитване участваха националните агенции на страните от региона – БТА (България), АНА-МПА (Гърция), АДЖЕРПРЕС (Румъния), Анадолска агенция (Турция), ТАНЮГ (Сърбия), МИНА (Черна гора), МИА (Република Северна Македония), ХИНА (Хърватия), ФЕНА (Босна и Херцеговина), КНА (Кипър), АТА (Албания) и КосоваПрес (Косово).

Николов стана най-резултатен на световното първенство по волейбол във Филипините и беше с ключова роля за спечелените от националния тим на България сребърни медали, като беше избран и в отбора на най-добрите в турнира.

Насар триумфира със световната титла в категория до 94 килограма със световен рекорд в изтласкването, както и със златото при 96-килограмовите на европейския шампионат със световни рекорди в изтласкването и в двубоя.

В десетката на анкетата за 2025 година влязоха още баскетболистът Алперен Шенгюн, който беше с основен принос за Турция при завоюването на сребърните отличия на Европейското първенство, плувецът Давид Попович (Румъния) – световен шампион на 100 и 200 метра свободен стил, европейската шампионка и световна вицешампионка по джудо в категория до 52 килограма Дистрия Красничи (Косово), европейският първенец в зала и световен вицешампион на открито и на закрито в овчарския скок Емануил Каралис (Гърция), състезателката по ски-алпийски дисциплини Зринка Лютич (Хърватия), която записа три победи за Световната купа и заслужи малкия Кристален глобус в слалома, баскетболната звезда Никола Йокич (Сърбия) – втори в класацията за Най-полезен играч (МВП) на Националната баскетболна асоциация (НБА), световният първенец и европейски вицешампион по гребане Стефанос Дускос (Гърция) и баскетболистът Янис Адетокунбо, който беше лидер на националния тим на Гърция при спечелването на бронзовите медали на ЕвроБаскет 2026 и беше избран в идеалната петица на надпреварата.

В тазгодишното издание на анкетата на БТА бяха посочени имената на общо 47 спортисти, като от българите точки получиха още баскетболистът Александър Везенков, който беше определен за MVP на плейофите на Евролигата и попадна в идеалния отбор за сезона в най-престижната клубна надпревара на Стария континент, европейският първенец по вдигане на тежести в категория до 55 килограма Ангел Русев, европейският шампион в зала в скока на дължина Божидар Саръбоюков, световната вицешампионка и европейска сребърна медалистка в индивидуалния многобой по художествена гимнастика Стилияна Николова и световният първенец в алпийския сноуборд Тервел Замфиров.

Победителят и резултатите от вота ще бъдат обявени на церемония в София на 16 февруари, в деня, в който през 1898 година излиза първият информационен бюлетин на БТА.

Топ 10 в анкетата на БТА „Спортист на Балканите“ за 2025 година (по азбучен ред):
Александър Николов (България) – волейбол
Алперен Шенгюн (Турция) – баскетбол
Давид Попович (Румъния) – плуване
Дистрия Красничи (Косово) – джудо
Емануил Каралис (Гърция) – лека атлетика
Зринка Лютич (Хърватия) – ски-алпийски дисциплини
Карлос Насар (България) – вдигане на тежести
Никола Йокич (Сърбия) – баскетбол
Стефанос Дускос (Гърция) – гребане
Янис Адетокунбо (Гърция) – баскетбол

