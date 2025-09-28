Димо Тонев: Следващата година, когато имаме европейско първенство във Варна, ще бъдем един от фаворитите

Трябва да се радваме всички. Трябва да бъдеме горди с тези момчета. В малко по-широк аспект може да гледаме работата с тези момчета, работата на треньора Бленджини, и състава, който работи през тези почти две години за едно светло бъдеще. Това каза легендата на българския волейбол Димо Тонев в ефира на БНТ след мача за титлата на световното първенство по волейбол. България отстъпи на Италия с 1:3.

"Отзад има още доста момчета, които помогнаха за подготовката на тези състезатели. Защото в един период в Самоков беше събран един широк състав от 28 състезатели", добави той.

"С начина по който се работи, с правилната методика, която явно дава резултат, аз мисля, че следващата година, когато имаме европейско първенство във Варна при това, ще бъдем един от фаворитите, но трябва много труд. Тези момчета трябва да си извърват пътя. Този опит, който натрупаха с това световно първенство е безценен и ще им помогне да вдигнат своята класа много", обясни Тонев.

"Волейболната логика казваше, че по-класният отбор, отборът с по-голям опит, отборът с по-опитни състезатели, отборът, който е играл на повече първенства и е медалист от големи първенства е Италия. В определени моменти се опитахме да наложим нашата воля, но играеш колкото ти позволят, италианците имаха и доста повече късмет от нас", каза още Димо Тонев.

