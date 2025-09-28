Първан Дангов: Националите са пример за мъжество и характер

Кметът на Дупница Първан Дангов коментира пред БНТ представянето на волейболните национали на световното първенство и спечелените сребърни медали.

„На първо място поздравление за най-успешния колективен спорт у нас в момента. Пример за мъжество и характер. Показаха как могат да се отстояват чрез спортни успехи националната идея. В началото на първенството едва ли сме очаквали да ги видим на финал. Направиха го, поздравления“, коментира Дангов.

Подробности вижте във видеото!