България завоюва сребърните медали от световното...
Чете се за: 05:20 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Чете се за: 03:55 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.

БЪЛГАРИЯ ЗАВОЮВА СРЕБЪРНИТЕ МЕДАЛИ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ

Първан Дангов: Националите са пример за мъжество и характер

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Кметът на Дупница сподели, че в началото на първенството не е подозирал, че България ще играе на финал.

Първан Дангов
Кметът на Дупница Първан Дангов коментира пред БНТ представянето на волейболните национали на световното първенство и спечелените сребърни медали.

„На първо място поздравление за най-успешния колективен спорт у нас в момента. Пример за мъжество и характер. Показаха как могат да се отстояват чрез спортни успехи националната идея. В началото на първенството едва ли сме очаквали да ги видим на финал. Направиха го, поздравления“, коментира Дангов.

Подробности вижте във видеото!

