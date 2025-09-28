Владо Николов: Обещавам повече да не ги наричам деца, те са достойни мъже на България

Изключително съм щастлив от постигнатото от момчетата, обещавам повече да не ги наричам деца, те са истински и достойни мъже на България. Това каза в интервю за БНТ гордият баща Владимир Николов, който коментира представянето на синовете му Александър и Симеон на световното първенство по волейбол и спечеленото второ място.

„Изключително съм щастлив, че успяха да играят по начина, по който искат. Има още какво да работят, за да станат №1 в света, но важното е, че сме близко. Всички, които работим за волейбола ежедневно не сме си мечтали че ще стигнем до финал. Тук сме и няма как да не сме щастливи и доволни“, коментира Николов.

Той призна, че не е разговарял със синовете си преди финала.

„Аз нямам работа да говоря с момчетата. Бях обещал на себе си и на майка им, че ще говоря с тях след последния мач, не преди това. Като говорихме след мача и казах, че италианците днес са били по-добри и че трябва да се насладят на този момент - сега. И да се върнат в залата да работят още по-сериозно“, сподели Николов.

Той анализира кратко самият финал.

„Днес разликата беше посрещането, италианският сервис ни разколеба. В единствения гейм, в който не ни направиха ас ги бихме, при това много. Надявам се догодина да сме подобрили посрещането и да можем да се радваме на още успехи на този прекрасен отбор“, завърши Николов.

Подробности вижте във видеото!