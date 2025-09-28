БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Моментът, който напомни за величието на спорта

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Национални отбори
Запази
Дамян Колев, Симоне Анцани
Scroll left Scroll right
Слушай новината

България отвори нова златна страница в своята история с второто място на световното първенство по волейбол във Филипините. "Трикольорите" повториха подвига от преди 55 години, като днес единствено свръхчовешката Италия съумя да спре младия състав на Джанлоренцо Бленджини.

Въпреки тежкото предизвикателство, "лъвовете" не се предадоха и за миг и се бориха достойно срещу една от суперсилите в световния волейбол. Цялата емоция, с която българските волейболисти изиграваха всяка една точка, се пренесе и след последния съдийски сигнал, когато немалка част от тях едвам сдържаха сълзите си.

Именно един такъв кадър прикова вниманието на всички зрители. 33-годишният двукратен световен шампион Симоне Анцали поведе италианските волейболисти в традиционното ръкостискане между двата отбора след края на мача. Когато Анцали се размина с 10 години по-младия от него Дамян Колев обаче, той видя сълзите в очите на борбеното либеро и се спря, за да ги избърше, запечатвайки един от най-чистите примери за величието на спорта.

Без значение от крайния резултат, всеки един състезател е длъжен да подходи със съперника като с равен. Тук егото няма място.

Този принцип на "феърплея" обаче сякаш малко по-малко започва да затихва, което бяга от сърцевината на спорта като обществено явление. Под светлината на прожекторите попадат атлети с големи усти, които не се страхуват от това да наранят съперника си след загуба, защото знаят, че това ще им донесе голяма доза внимание. В крайна сметка, няма значение дали то е позитивно или негативно - важното е, че името ти се споменава навсякъде.

И точно затова много от любителите на чистата форма на спорта се обръщат към волейбола. Спорт, в който принципите на "честната игра" са дълбоко заровени. Спорт, в който моменти като този между двама шампиони се споменава навсякъде.

Симоне Анцали спечели финала, но и доказа, че най-големият шампион е този, който гледа на съперника си като приятел. А за Дамян Колев - всички сме убедени, че това е само началото.

Вижте красивия момент във видеото!

Свързани статии:

България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
Селекцията на Джанлоренцо Бленджини не успя да спре перфектно...
Чете се за: 05:20 мин.
България гледа волейболния финал (ГАЛЕРИЯ)
България гледа волейболния финал (ГАЛЕРИЯ)
Фенове от цяла България са се събрали, за да гледат финала на...
#Симоне Анцани #Дамян Колев #Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г. #национален отбор на Италия по волейбол за мъже #Български национален отбор по волейбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
3
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
4
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
5
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900 килима
6
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Aнализи

След години в миманса – намери ли българският волейбол своя италиански ключ към успеха?
След години в миманса – намери ли българският волейбол своя италиански ключ към успеха?
Жените пак отсрамиха родната борба Жените пак отсрамиха родната борба
Чете се за: 04:52 мин.
Нежната революция във ФИА – първата жена кандидат за президент е факт Нежната революция във ФИА – първата жена кандидат за президент е факт
Чете се за: 04:07 мин.
Проклятието на Ню Йорк! Проклятието на Ню Йорк!
Чете се за: 04:10 мин.
Хора, забравили да бъдат такива Хора, забравили да бъдат такива
Чете се за: 05:12 мин.
Световно първенство по лека атлетика Токио 2025: Шели-Ан Фрейзър-Прайс и Шерика Джаксън са готови за битка Световно първенство по лека атлетика Токио 2025: Шели-Ан Фрейзър-Прайс и Шерика Джаксън са готови за битка
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Български триумф: Националите ни по волейбол със сребро от световното
Български триумф: Националите ни по волейбол със сребро от световното
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни
Чете се за: 07:22 мин.
Волейбол
Борислав Гуцанов: Засега няма планове за вдигане на данъците Борислав Гуцанов: Засега няма планове за вдигане на данъците
Чете се за: 06:02 мин.
Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия" Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия"
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Сиренето поскъпна най-много за година – цената скочи с близо...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
Чете се за: 00:15 мин.
Европа
Масирана руска атака срещу Украйна: Нападението продължи 12 часа
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Британският поп идол Роби Уилямс пее на стадион „Васил...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ