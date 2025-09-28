Моментът, който напомни за величието на спорта

България отвори нова златна страница в своята история с второто място на световното първенство по волейбол във Филипините. "Трикольорите" повториха подвига от преди 55 години, като днес единствено свръхчовешката Италия съумя да спре младия състав на Джанлоренцо Бленджини.

Въпреки тежкото предизвикателство, "лъвовете" не се предадоха и за миг и се бориха достойно срещу една от суперсилите в световния волейбол. Цялата емоция, с която българските волейболисти изиграваха всяка една точка, се пренесе и след последния съдийски сигнал, когато немалка част от тях едвам сдържаха сълзите си.

Именно един такъв кадър прикова вниманието на всички зрители. 33-годишният двукратен световен шампион Симоне Анцали поведе италианските волейболисти в традиционното ръкостискане между двата отбора след края на мача. Когато Анцали се размина с 10 години по-младия от него Дамян Колев обаче, той видя сълзите в очите на борбеното либеро и се спря, за да ги избърше, запечатвайки един от най-чистите примери за величието на спорта.

Без значение от крайния резултат, всеки един състезател е длъжен да подходи със съперника като с равен. Тук егото няма място.

Този принцип на "феърплея" обаче сякаш малко по-малко започва да затихва, което бяга от сърцевината на спорта като обществено явление. Под светлината на прожекторите попадат атлети с големи усти, които не се страхуват от това да наранят съперника си след загуба, защото знаят, че това ще им донесе голяма доза внимание. В крайна сметка, няма значение дали то е позитивно или негативно - важното е, че името ти се споменава навсякъде.

И точно затова много от любителите на чистата форма на спорта се обръщат към волейбола. Спорт, в който принципите на "честната игра" са дълбоко заровени. Спорт, в който моменти като този между двама шампиони се споменава навсякъде.

Симоне Анцали спечели финала, но и доказа, че най-големият шампион е този, който гледа на съперника си като приятел. А за Дамян Колев - всички сме убедени, че това е само началото.

Вижте красивия момент във видеото!