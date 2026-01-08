БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Затегнете коланите. Излитаме

Стефан Георгиев
Спорт
Kой отбор играе домакинските си срещи най-близко до дадена аерогара и над чий стадион най-често прелитат самолети, докато се играят футболни срещи?

Снимка: БГНЕС
Неотдавна Сейнт Мирън наддделя над Селтик в турнира за Купата на Лигата в Шотландия. Само по себе си това е доста изненадващ резултат, макар „детелините“ да са далеч от времената, в които побеждаваха по навик всички в страната, включително големия си съперник Рейнджърс. Запитвали ли сте се къде обаче се намира Сейнт Мирън? И къде изобщо на картата се подвизават някои отбори, за чието съществуване футболните привърженици са чували или са наясно, но не претендират да притежават задълбочени познания? Отговорът на въпроса е Пейсли. Населено място (или по-скоро квартал) на Глазгоу, което се намира точно до летището в града. Което всъщност поставя началото и на днешното ни проучване – кой отбор играе домакинските си срещи най-близко до дадена аерогара и над чий стадион най-често прелитат самолети, докато се играят футболни срещи?

Потегляме за възможно най-далечната точка на Стария континент – Исландия, за да започнем с един повече от подходящ случай. Валур – местен футболен клуб – посреща своите гости в огромна близост до летището в столицата Рейкявик. Дистанцията между оградата на стадиона и входа на летището е около 150 метра. Спокойно можете да си чекирате багажа и да изгледате някой мач преди полета. Ъгловото флагче на единия корнер се намира на 380 метра от една от пистите. Така поне твърди Google Maps, така че не бива да ме упреквате мен в измислици.

От Исландия отиваме в Ирландия. Корк ще ни удостои не с едно, а с две предложения, които са повече от достойни за тази странна класация. Някогашният клуб на Денис Ъруин (Евертън AFC) се подвизава на стадион, който буквално е залепен за летището в града и далеч не е необичайно когато някоя топка прелита оградата и „кацне“ редом до някой от самолетите. Шумът по време на мачовете е неописуем, но явно скромната като численост тълпа няма нищо против, а и толкова е свикнала със свистенето и двигателите, че едва ли обръща вниманието на това, което става във въздуха.

Донкастър може да се похвали, че настоящият им стадион е построен на мястото, където в миналото се е намирало военно летище. През 20-ти век то е било използвано предимно за учения. Очевидно в града имат неразривна връзка между армията и футбола, защото и старият стадион на клуба се намираше на един хвърлей място до споменатото военно летище. Говори се, че това е било единственото съоръжение в Англия с червени светлини на прожекторите, които сигнализирали на нисколетящите самолети, че точно там се случва нещо. „Нещото“ е било футболен мач.

В Съедините Щати също си имат подобни странни архитектурни и градоустройствени решения. Сан Хосе Ърткуейкс посреща своите гости на стадион с капацитет около 18 хиляди седящи места. Никак нелошо местенце, което дори беше домакин на няколко мача от Голд Къп през миналата година. Този стадион – странно или не – е локализиран на около 115 метра от летището в този калифорнийски град.

И ако си мислите, че в тази класация могат да попадат само непознати отбори – грешите. От ограда до ограда – 25 метра! Стадионът на елитния германски Фрайбург и летището в едноименния град са разделени буквално от една улица. Факт е обаче и че в момента тази аерогара не обслужва почти никакви полети, какво остава за международни. В Норвегия натрупалият слава през последните сезони тим на Бодьо/Глимт играе на стадион, който е разположен на около 1 километър от местното летище.

Завършваме с най-красивия пример: Гибралтар. Нашите национали играха там неотдавна и мога да ви гарантирам – изключително странно е. На летището не може да кацне всеки самолет, защото пистата е прекалено къса. Второ – хората спокойно могат да се разхождат по въпросната писта, когато няма полети, а когато все пак трябва дадена машина да излети или да кацне се пускат бариери, които да предупредят населението за задаващия се транспортен проблем. Все едно идва влак, не самолет. Трето – стадионът наистина е на около минута от това „летище“. На всичкото отгоре – всички 12 тима, които играят футбол в Гибралтар, използват точно този стадион, просто защото е единственият в страната. Пускайте бариерата!

