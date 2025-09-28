Масирана руска атака срещу Украйна: Нападението продължи 12 часа

Масирана руска атака срещу Украйна през изминалата нощ. Нападението продължи повече от 12 часа и уби най-малко четирима души. 70 са ранени. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че "подлото" руско нападение показва, че Москва иска да продължи боевете и убийствата.

Първите сирени прозвучаха в Киев към 1 часа след полунощ. Всички жертви на мощната руска атака са в украинската столица. Сред загиналите е и 12-годишно момиче. Руската армия нападна с 600 дрона и няколко десетки ракети по различни цели в Украйна. Най-тежки щети са нанесени в Киев и Запорожие. Завод за автомобилни гуми и гражданска инфраструктура са били сред мишените в столицата. При атака срещу Института по кардиология са загинали сестра и пациент.

Йевхен, екип на Червения кръст в Киев: „Хората търсят помощ най-вече за леки наранявания, включително наранявания от шрапнели, порязвания от стъкло, защото не използват специални предпазни средства, докато разчистват отломките“.

Русия съобщи, че през нощта е нанесла удари по украински военно-промишлени предприятия и военни летища.

Виталий Кличко, кмет на Киев: „Руската федерация говори само за военни обекти като цел на атаката си, но виждаме колко хора загинаха. Говоря само за над 300 цивилни, убити в родния ни град от началото на войната. Не вярвам, че руснаците искат да спрат тази война, защото основната цел на Путин е да възстанови Руската империя и да реши този много важен пъзел в неговата болна визия.“

Запорожка, Хмелницка, Сумска, Николаевска, Черниговска и Одеска области също бяха атакувани.

Полша вдигна изтребители във въздуха и постави наземните системи за противовъздушна отбрана в повишена готовност в отговор на руските удари по Украйна. Мерките са превантивни. Москва отрече да планира нападение срещу която и да е страна от НАТО.