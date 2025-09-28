БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: България завоюва сребърните медали от световното...
Чете се за: 05:07 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Чете се за: 03:55 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.

НА ЖИВО: България - Италия 1:3, финал на световното първенство по волейбол

България гледа финала с Италия – денят на истината за „лъвовете"(ГАЛЕРИЯ)

Чете се за: 00:15 мин.
У нас
  Цялата страна е в очакване на финала на Световното първенство по волейбол. Националите играят срещу Италия във Филипините, за да се борят за първа световна титла в историята си.

Снимки:БТА

#Национални отбори #спорт #волейбол

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
В очакване на Роби Уилямс - тази вечер на стадион "Васил Левски"
Чете се за: 00:45 мин.
Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно
Чете се за: 03:07 мин.
Владо Николов: Вече няма да им казвам деца, а млади мъже, защото по време на този турнир те станаха такива
Чете се за: 02:37 мин.
България днес е волейбол: Успех, момчета!
Чете се за: 01:05 мин.
Младият дух на рока оживя около Централна гара
Чете се за: 01:05 мин.

НА ЖИВО: България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
НА ЖИВО: България завоюва сребърните медали от световното...
Чете се за: 05:07 мин.
Спорт
България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
Чете се за: 03:55 мин.
Национални отбори
България гледа финала с Италия – денят на истината за „лъвовете"(ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно
Чете се за: 03:07 мин.
Национални отбори
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.
Молдова избира - Европа или Русия?
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Масови протести в Портланд, Тръмп изпрати военни
Чете се за: 00:50 мин.
По света
