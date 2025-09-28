БНТ
НА ЖИВО: България завоюва сребърните медали от световното...
15:24, 28.09.2025
15:24, 28.09.2025
Чете се за: 05:07 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
14:59, 28.09.2025
14:59, 28.09.2025
Чете се за: 03:55 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
13:14, 28.09.2025
13:14, 28.09.2025
Чете се за: 02:22 мин.
НА ЖИВО: България - Италия 1:3, финал на световното първенство по волейбол
Начало
Общество
У нас
България гледа финала с Италия – денят на истината за „лъвовете"(ГАЛЕРИЯ)
15:11, 28.09.2025
Цялата страна е в очакване на финала на Световното първенство по волейбол.
Националите играят срещу Италия
във Филипините, за да се борят за първа световна титла в историята си.
България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
В очакване на Роби Уилямс - тази вечер на стадион "Васил Левски"
11:42, 28.09.2025
Чете се за: 00:45 мин.
Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно
08:27, 28.09.2025
Чете се за: 03:07 мин.
Владо Николов: Вече няма да им казвам деца, а млади мъже, защото по време на този турнир те станаха такива
08:26, 28.09.2025
Чете се за: 02:37 мин.
България днес е волейбол: Успех, момчета!
07:02, 28.09.2025
Чете се за: 01:05 мин.
Младият дух на рока оживя около Централна гара
22:06, 27.09.2025
Чете се за: 01:05 мин.
НА ЖИВО: България завоюва сребърните медали от световното...
15:20, 28.09.2025
Чете се за: 05:07 мин.
Спорт
България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
12:30, 28.09.2025
Чете се за: 03:55 мин.
Национални отбори
България гледа финала с Италия – денят на истината за „лъвовете“(ГАЛЕРИЯ)
15:11, 28.09.2025
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно
08:27, 28.09.2025
Чете се за: 03:07 мин.
Национални отбори
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
11:12, 28.09.2025
Чете се за: 02:22 мин.
Още
Молдова избира - Европа или Русия?
12:17, 28.09.2025
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
07:30, 28.09.2025
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Масови протести в Портланд, Тръмп изпрати военни
07:20, 28.09.2025
Чете се за: 00:50 мин.
По света
