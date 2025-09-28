БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България завоюва сребърните медали от световното...
Чете се за: 05:20 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Чете се за: 03:55 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Как волейболистите ни обединиха нацията

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Запази

Емоции, еуфория, възторг, благодарност и национална гордост са само част от чувствата, които отборът ни по волейбол събуди с играта си. Нашите момчета загубиха финала, но обединиха нацията ни.

волейболистите обединиха нацията
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Еуфорията около националния отбор по волейбол заля цяла България. Хиляди хора се събраха на специално обособени видеостени в цялата страна, за да изгледат заедно финала на световното първенство. Екипите на БНТ успяха да уловят емоциите, скрити за всяка една успешна точка на тима на Джанлоренцо Бленджини.

"Сърце, душа за България!" Тези скандирания ехтяха от всяка точка на страната през днешния ден. Обществото ни, което в последните години бе отвикнало от големите постижения в отборните ни спортове, преживя всеки един момент заедно с българския отбор, който смело се бори за световната титла в Манила.

В столицата двете основни точки бяха площад "Александър Невски" и стадион "Юнак".

"Първо бих искал да поздравя всички, защото това, което постигнаха момчетата е страхотен успех и само няколко загубени точки показаха, че те могат да бъдат съизмерими на върха. За нас са шампиони. За мен са шампиони", заяви Наталия Киселова - председател на Народното събрание.

"Виждате всички в каква атмосфера изгледахме днешния мач, на колко места в държавата хората имаха възможност да се съберат. Това е поредното доказателство, когато имаме успехи в спорта, как сме обединени, как сме сполтени. Още веднъж, едно голямо браво и благодаря на отбора", заяви министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

Пловдивчани за пореден път показаха спортния си дух и изгледаха сблъсъка пред сградата на общината.

"Грандиозен успех за нашите волейболисти, заобщо за българския волейбол. И след дълги години, след 70-та година доказахме, че имаме възможност, имаме поколение и ние сме нация във волейбол. И много съм радостен, че момчетата днес представиха една добра игра, но италианците на сервис и блокада бяха нещо изключително", коментира пред БНТ и сребърният медалист от Москва 1980 Каспър Симеонов.

"Нашите момчета по нищо не отстъпваха на италианския отбор, така че това действително е един млад отбор, който има заряда и аз мятам, че след този мач, след този финал, те ще имат още по-големия хъс да побеждават", каза двукратният олимпийски шампион Николай Бухалов.

Хиляди фенове развяха трибагреника и във Варна, Бургас, Дупница и още десетки точки на страната. Днес всеки един българин може да се усмихне, горд от това, че младите "лъвове" успяха да защитят достойно името на България.

Благодарим ви за емоцията!

Вижте репортажа във видеото!

#Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г. #емоции

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
3
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
4
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
5
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
България днес е волейбол: Успех, момчета!
6
България днес е волейбол: Успех, момчета!

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
4
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
5
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Волейбол

Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни
Чете се за: 07:22 мин.
Студио след мача за световната титла между България и Италия Студио след мача за световната титла между България и Италия
Любо Ганев: Тези момчета наистина направиха страхотен успех, това е нещо велико Любо Ганев: Тези момчета наистина направиха страхотен успех, това е нещо велико
Чете се за: 03:10 мин.
Владо Николов: Обещавам повече да не ги наричам деца, те са достойни мъже на България Владо Николов: Обещавам повече да не ги наричам деца, те са достойни мъже на България
Чете се за: 01:50 мин.
Димо Тонев: Следващата година, когато имаме европейско първенство във Варна, ще бъдем един от фаворитите Димо Тонев: Следващата година, когато имаме европейско първенство във Варна, ще бъдем един от фаворитите
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Български триумф: Националите ни по волейбол със сребро от световното
Български триумф: Националите ни по волейбол със сребро от световното
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни
Чете се за: 07:22 мин.
Волейбол
Борислав Гуцанов: Засега няма планове за вдигане на данъците Борислав Гуцанов: Засега няма планове за вдигане на данъците
Чете се за: 06:02 мин.
Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия" Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия"
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Сиренето поскъпна най-много за година – цената скочи с близо...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Парламентарни избори в Молдова: Ключов избор между ЕС и Русия
Чете се за: 04:07 мин.
Европа
Масирана руска атака срещу Украйна: Нападението продължи 12 часа
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Британският поп идол Роби Уилямс пее на стадион „Васил...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ