Как волейболистите ни обединиха нацията

Еуфорията около националния отбор по волейбол заля цяла България. Хиляди хора се събраха на специално обособени видеостени в цялата страна, за да изгледат заедно финала на световното първенство. Екипите на БНТ успяха да уловят емоциите, скрити за всяка една успешна точка на тима на Джанлоренцо Бленджини.

"Сърце, душа за България!" Тези скандирания ехтяха от всяка точка на страната през днешния ден. Обществото ни, което в последните години бе отвикнало от големите постижения в отборните ни спортове, преживя всеки един момент заедно с българския отбор, който смело се бори за световната титла в Манила.

В столицата двете основни точки бяха площад "Александър Невски" и стадион "Юнак".

"Първо бих искал да поздравя всички, защото това, което постигнаха момчетата е страхотен успех и само няколко загубени точки показаха, че те могат да бъдат съизмерими на върха. За нас са шампиони. За мен са шампиони", заяви Наталия Киселова - председател на Народното събрание.

"Виждате всички в каква атмосфера изгледахме днешния мач, на колко места в държавата хората имаха възможност да се съберат. Това е поредното доказателство, когато имаме успехи в спорта, как сме обединени, как сме сполтени. Още веднъж, едно голямо браво и благодаря на отбора", заяви министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

Пловдивчани за пореден път показаха спортния си дух и изгледаха сблъсъка пред сградата на общината.

"Грандиозен успех за нашите волейболисти, заобщо за българския волейбол. И след дълги години, след 70-та година доказахме, че имаме възможност, имаме поколение и ние сме нация във волейбол. И много съм радостен, че момчетата днес представиха една добра игра, но италианците на сервис и блокада бяха нещо изключително", коментира пред БНТ и сребърният медалист от Москва 1980 Каспър Симеонов.

"Нашите момчета по нищо не отстъпваха на италианския отбор, така че това действително е един млад отбор, който има заряда и аз мятам, че след този мач, след този финал, те ще имат още по-големия хъс да побеждават", каза двукратният олимпийски шампион Николай Бухалов.

Хиляди фенове развяха трибагреника и във Варна, Бургас, Дупница и още десетки точки на страната. Днес всеки един българин може да се усмихне, горд от това, че младите "лъвове" успяха да защитят достойно името на България.

Благодарим ви за емоцията!

Вижте репортажа във видеото!