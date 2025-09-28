Британският поп идол Роби Уилямс пее на стадион „Васил Левски“ в София

И още една голяма музикална звезда с концерт у нас. Британският поп идол Роби Уилямс излезе пред публиката на стадион "Васил Левски".



София е част от световното турне на певеца, което започна през май от Единбург.Турнето промотира предстоящия му албум "Britpop", който се очаква да излезе след две седмици. Роби Уилямс има над 85 милиона продадени албума, като 14 пъти е бил номер 1 във Великобритания.

Концертът в София е втори за британската звезда в България. Преди 10 години Роби Уилямс пя пред 35 хиляди в Бургас.