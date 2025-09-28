БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България завоюва сребърните медали от световното...
Чете се за: 05:20 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Чете се за: 03:55 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп обеща "нещо специално" в преговорите за Близкия изток

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Запази
Доналд Тръмп
Снимка: БТА
Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп обяви днес, че може да се очаква "нещо специално, нещо безпрецедентно" в преговорите за мир в Близкия изток, в навечерието на посещението на израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом, предаде Франс прес.

"Имаме реална възможност да постигнем нещо велико в Близкия изток. Всички са готови за нещо специално, за нещо, което се случва за първи път. Ще успеем", написа той в платформата си "Трут соушъл".

По време на разговор с журналисти в петък Тръмп вече заяви, че смята, че има "споразумение" за Газа, след като през седмицата представи нов мирен план на няколко арабски и мюсюлмански държави, както и на Бенямин Нетаняху.

"Това ще бъде споразумение, което ще върне заложниците. Това ще бъде споразумение, което ще сложи край на войната", обеща американският президент.

Според дипломатически източник, американският план от 21 точки предвижда по-специално постоянно примирие в Газа, освобождаването на израелските заложници, държани на палестинска територия, изтегляне на Израел, както и бъдещо управление на Газа без "Хамас", чието безпрецедентно нападение атаки на 7 октомври 2023 г. предизвика войната, припомня АФП.

#Донолад Тръмп #Близкия изток

Последвайте ни

ТОП 24

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
3
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
4
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
5
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
България днес е волейбол: Успех, момчета!
6
България днес е волейбол: Успех, момчета!

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
4
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
5
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: САЩ и Канада

Стрелба от лодка край бряг в Северна Каролина: Трима убити и осем ранени
Стрелба от лодка край бряг в Северна Каролина: Трима убити и осем ранени
Масови протести в Портланд, Тръмп изпрати военни Масови протести в Портланд, Тръмп изпрати военни
Чете се за: 00:50 мин.
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
Чете се за: 00:50 мин.
Росен Желязков пред Общото събрание на ООН: Руската агресия срещу Украйна е глобална заплаха Росен Желязков пред Общото събрание на ООН: Руската агресия срещу Украйна е глобална заплаха
Чете се за: 02:37 мин.
Вижте акцентите от речта на премиера Росен Желязков пред Общото събрание на ООН Вижте акцентите от речта на премиера Росен Желязков пред Общото събрание на ООН
Чете се за: 02:35 мин.
Премиерът Желязков ще произнесе реч пред ООН тази вечер Премиерът Желязков ще произнесе реч пред ООН тази вечер
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Български триумф: Националите ни по волейбол със сребро от световното
Български триумф: Националите ни по волейбол със сребро от световното
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни
Чете се за: 07:22 мин.
Волейбол
Борислав Гуцанов: Засега няма планове за вдигане на данъците Борислав Гуцанов: Засега няма планове за вдигане на данъците
Чете се за: 06:02 мин.
Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия" Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия"
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Сиренето поскъпна най-много за година – цената скочи с близо...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Парламентарни избори в Молдова: Ключов избор между ЕС и Русия
Чете се за: 04:07 мин.
Европа
Масирана руска атака срещу Украйна: Нападението продължи 12 часа
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Британският поп идол Роби Уилямс пее на стадион „Васил...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ