Новините 30.09.2025г.

Акценти за деня:

ИКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО

Нов интернет портал „Колко струва“

Стартира платформа на Комисията за защита на потребителите, която показва в реално време цените на 101 основни стоки. Търговските вериги ще въвеждат данни всяка сутрин до 7:00 ч. Целта е прозрачност и ограничаване на спекулата в навечерието на въвеждането на еврото.

Затлъстяването в България — тревожни данни

Страната ни е на 6-то място в Европа по затлъстяване при възрастните и на 5-то място при децата. Доклад на СЗО сочи, че наднорменото тегло вече струва над 9,4% от БВП на България. Експертите предупреждават за сериозни последици за здравето още от детска възраст.

Утринна гимнастика в училище

Училища в Благоевград се включиха в инициативата за сутрешни упражнения от 7:45 до 8:00 часа, започнала преди две години от Енчо Керязов в Ямбол. Целта е децата да се движат повече и да се подобри здравето им.



СВЯТ

Гърция — масова стачка

Утре транспортът, здравеопазването, образованието и съдебната система ще бъдат блокирани. Метро и трамваи ще се движат само между 9 и 17 ч., автобуси и тролеи — от 9 до 21 ч. Синдикатите настояват за по-кратка работна седмица и възстановяване на колективните договори.

Норвегия — дрон над газова платформа

На платформа в Северно море е засечен дрон. Полицията разследва дали става дума за шпионаж или саботаж. Подобни инциденти се увеличават от 2022 г. насам и предизвикват тревога за енергийната сигурност на Европа.



КУЛТУРА И ТЕХНОЛОГИИ

100 години от рождението на Георги Калоянчев

България почете легендарния актьор с пощенска марка, дело на художника Тодор Ангелиев. Церемонията събра театрални актьори, роднини и почитатели.

Варненската опера открива 79-ия си сезон

На 1 октомври — Световния ден на музиката — институцията ще представи симфоничен концерт с маестро Емил Табаков и солист младия пианист Ивайло Василев.

AI актриса Tilly Norwood

Първата дигитална актриса предизвика голям интерес. Създадена от нидерландската актриса и продуцент Елин ван дер Велден, Тили вече има предложения от агенции и се смята за начало на ерата на синтетичните актьори.

Седмица на модата в Париж

Столицата на Франция отново диктува стила. Колекции на световни брандове и звезди като Мадона, Хейли Бийбър и Кендал Дженър откриха събитието.

Япония — нов рекорд на Гинес

3946 души от 62 държави изпълниха традиционния японски танц Бонденс в Осака. Новият рекорд надхвърли предишния с над 1000 участници.

СПОРТ

Посрещане на волейболните национали

Хиляди се събраха пред катедралата „Св. Александър Невски“, за да аплодират българските волейболисти — вицешампиони на Световното първенство във Филипините. Празничната програма включи и премиера на филма „Волейбол на ДНК“. Утре отборът ще бъде награден от президента и председателя на Народното събрание.

Ружди Ружди — герой на България

Параолимпийският шампион беше посрещнат с аплодисменти на летище София след новия си световен рекорд в тласкането на гюле.

Фехтовка — международни отличия

Съдията Василий Миленчев получи признание за най-добър в света за рекорден десети път. Състезателката Йоана Илиева вече е част от Атлетическата комисия на Международната федерация по фехтовка. Лозарина Петкова е сред тримата най-добри съдии на континента.