ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял...
15:05, 01.10.2025
Чете се за: 00:45 мин.
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на...
14:25, 01.10.2025
Чете се за: 01:40 мин.
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два...
14:00, 01.10.2025
Чете се за: 00:50 мин.
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
10:00, 01.10.2025 (обновена)
Чете се за: 00:45 мин.
Спортни новини 01.10.2025 г., 06:30 ч.
от
БНТ
06:30, 01.10.2025
Други спортове
06:13, 01.10.2025
Тестват Националната система за ранно предупреждение и BG-ALERT
00:00, 01.10.2025
Гледайте в ефира на БНТ 3 колоездачната обиколка на Хърватия
23:22, 30.09.2025
Откриха пет антични селища по трасето на бъдещата магистрала...
22:47, 30.09.2025
Силно земетресение с магнитуд 6.9 по Рихтер удари Филипините и взе...
21:54, 30.09.2025
Новините 30.09.2025г.
21:07, 30.09.2025
Фенската любов заля площад "Св. Александър Невски" и...
20:50, 30.09.2025
Спортни новини 30.09.2025 г., 20:50 ч.
#спортни новини

Спортни новини 01.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 30.09.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 30.09.2025
Радостин Тодоров: Руджи Ружди никога не се отказва и не се предава
17:31, 30.09.2025
Чете се за: 02:55 мин.
Световният шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София
17:26, 30.09.2025 (обновена)
Чете се за: 02:45 мин.
Ружди Ружди: Мотивират ме резултатите
17:21, 30.09.2025
Чете се за: 02:15 мин.
Европейската федерация по гребане благодари на Пловдив за организацията на европейското първенство през тази година
16:23, 30.09.2025
Чете се за: 03:10 мин.
Водещи новини
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в...
15:00, 01.10.2025
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици
14:24, 01.10.2025
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
13:55, 01.10.2025
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол
11:58, 01.10.2025 (обновена)
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...
10:58, 01.10.2025 (обновена)
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Политически коментари в парламента за корупционния скандал в...
12:00, 01.10.2025
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
11:46, 01.10.2025 (обновена)
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Слънце за последно днес – идват дъжд, мокър сняг и силен вятър
13:09, 01.10.2025
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
