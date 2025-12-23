МОК и домакините на Олимпийските игри пожелаха Весела Коледа и успешна 2026 г. на БОК

Председателят на БОК Весела Лечева получи поздравителни адреси и картички от Международния олимпийски комитет, Европейските олимпийски комитети, Асоциацията на националните олимпийски комитети, домакините на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026, както и от десетки олимпийски комитети по повод коледните и новогодишни празници.

„С наближаването на края на 2025 г. бих искал да ви пожелая весели празници от името на всички в Международния олимпийски комитет. Изключително съм благодарна за топлото посрещане, което получих след избора ми за президент и се надявам да работим в тясно сътрудничество с Вас и всички заинтересовани страни в Олимпийското движение през 2026 г.“, казва президентът на МОК Кърсти Ковънтри в специално обръщение.

„Сега вниманието се насочва към Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина през февруари 2026 г. Светът отново ще се събере в Европа, 18 месеца след като Париж върна Олимпийските игри на нашия континент по толкова зрелищен начин и аз съм напълно уверен, че нашите Национални олимпийски комитети и спортисти ще демонстрират своето превъзходство. Европа остава в сърцето на олимпийското движение, а 2026 г. ще предостави на нашите спортисти още възможности да блеснат на световната сцена, включително на Младежките олимпийски игри в Дакар. Вашата ангажираност и страст към европейския спорт са движещата сила за всичко, което постигаме заедно“, пише в поздравлението си президентът на Европейските олимпийски комитети Спирос Капралос.

Домакините от Милано-Кортина 2026 са в напреднала фаза от подготовката за Игрите. След кратката ваканция за Коледа, им предстои финален спринт, защото първите спортисти се очакват в олимпийските села още в края на януари. Те предлагат и последна възможност за покупка на билети – перфектният подарък за празниците, на официалния сайт на ЗОИ.

Весела Лечева изпрати също коледни картички, които бяха дело на малките художници от арт школа „Орхидея“ от град Карлово. Децата претвориха олимпийската идея, свързана със Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026.