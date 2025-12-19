Весела Лечева: Изпращаме една успешна година за българската стрелба

Председателят на Българския стрелкови съюз Весела Лечева изрази задоволство от представянето на българските състезатели през тази година и добави, че целта за предстоящия сезон е спечелване на максимален брой квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

"Изпращаме успешна година. Показахме, че България е на световно ниво. Няма как да не спомена златния медал от европейското първенство на Мирослава Минчева, бронза на Антоанета Костадинова. Това ни донесе поводи за гордост и оптимизъм за предстоящата година, когато ще се раздават първите квоти за Олимпиадата в Лос Анджелис. Имаме амбиции през 2028 година да имаме повече квоти от предишните Игри в Париж 2024", каза Весела Лечева на награждаването на най-добрите стрелци за годината.

Тя обърна внимание на потенциала на младите състезатели на България, като припомни успехите на Дамян Илиев и отбеляза потенциала на България като домакин на големи форуми.