Весела Лечева: Изпращаме една успешна година за българската стрелба

Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Избраната за председател на БОК и председател на БСС коментира изминалата година за българската стрелба.

весела лечева изпращаме една успешна година
Снимка: БТА
Слушай новината

Председателят на Българския стрелкови съюз Весела Лечева изрази задоволство от представянето на българските състезатели през тази година и добави, че целта за предстоящия сезон е спечелване на максимален брой квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

"Изпращаме успешна година. Показахме, че България е на световно ниво. Няма как да не спомена златния медал от европейското първенство на Мирослава Минчева, бронза на Антоанета Костадинова. Това ни донесе поводи за гордост и оптимизъм за предстоящата година, когато ще се раздават първите квоти за Олимпиадата в Лос Анджелис. Имаме амбиции през 2028 година да имаме повече квоти от предишните Игри в Париж 2024", каза Весела Лечева на награждаването на най-добрите стрелци за годината.

Тя обърна внимание на потенциала на младите състезатели на България, като припомни успехите на Дамян Илиев и отбеляза потенциала на България като домакин на големи форуми.

"Имаме много потенциал и при младите състезатели, за първи път имахме участници олимпийския младежки фестивал в Скопие, където Дамян Илиев спечели сребърен медал. Поставихме си за цел да бъдем успешни домакини на европейското първенство за юноши и девойки в Бургас през 2026 година. За първи път от 40 години сме домакини на голямо първенство. Трябва да бъдем по-смели по отношения на домакинствата на големи турнири", завърши Лечева.

