Мирослава Минчева е стрелец номер 1 на България

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
На церемонията бяха отличени и най-добрите състезатели при юношите и девойките.

мирослава минчева стрелец номер българия
Снимка: БТА
Мирослава Минчева спечели приза за стрелец номер 1 на България за годината. На церемония на стрелбище комплекс "Гео Милев" в София Българският стрелкови съюз отличи най-добрите състезатели за 2025-а година.

Минчева заслужи признанието с шампионската си титла на европейския шампионат с малокалибрено оръжие, както и със златото в дисциплината трио от Европейското първенство в Шатору през лятото.

Съотборничката на Мирослава Минчева в Светкавица (Търговище) - Антоанета Костадинова, зае второ място в класирането. Олимпийската сребърна медалистка от Токио 2020 завоюва бронз на европейското първенство в Шатору и злато в дисциплината трио.

Третата позиция е за Лидия Ненчева, която заедно с Минчева и Костадинова спечели европейска титла в дисциплината трио.

В класацията за най-добрите състезатели при юношите и девойките първото място е за Дамян Илиев, следван от Николая Раденкова и Виктор Бонев.

Всички призьори бяха наградени от председателя на Български стрелкови съюз и президент на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

