Весела Лечева: В БОК не сме се събрали, за да се харесваме или обичаме, а за да работим

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
След церемонията за най-добрите стрелци за годината, избраната за председател на БОК говори за съдебния въпрос с ръководството на комитета.

Весела Лечева
Снимка: Startphoto.bg
Президентът на Българския олимпийски комитет Весела Лечева се надява съдебната сага около решенията на Общото събрание на централата да не попречат на българските спортисти за успешно представяне на предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано/Кортина.

Лечева не скри разочарованието си, когато говори за съдебния казус около БОК.

"Чудя се моите колеги, които все още оспорват резултатите от Общото събрание, дали все още имат някакъв ангажимент, някаква отговорност за спорта в България. Не знаем каква е тяхната кауза, никой от тях не каза какво цели с оспорването в съда. Това поставя БОК в незавидна ситуация и вгорчава успехите на спортистите. Затова се чудя тези колеги, които са изявени спортисти, олимпийски медалисти, дали си дават сметка в каква ситуация поставят БОК", коментира Весела Лечева на церемонията по награждаването на най-добрите стрелци за годината.

За предстоящите Зимни олимпийски игри избраната за председател на БОК говори оптимистично.

"За първи път имаме толкова добре подготвени състезатели на Зимна Олимпиада в биатлона, сноуборда, алпийските ски в лицето на Алберт Попов и сме изпълнени с оптимизъм. Надявам се да имат спокойствие и да покажат на какво са способни. Организационно всичко върви по план, успяваме да преодолеем несгодите", каза още председателката на Българския стрелкови съюз.

Според Лечева, олимпийския комитет не е място за изграждане на лични отношения, а за работа.

"Много пъти призовавах за координация, комуникация с предишното ръководство на БОК, за да не поставяме проблеми пред дейността на организацията. За съжаление, нямаше никакъв отговор от тяхна страна. Не сме се събрали в този олимпийски комитет да се харесваме и да се обичаме, а да работим в името на българския спорт, независимо че сме на различни мнения. Не знам още какво очакват, след като два състава на Софийски градски съд се произнесоха по отношение на решенията на Общото събрание в наша полза", завърши тя.

Свързани статии:

Мирослава Минчева е стрелец номер 1 на България
На церемонията бяха отличени и най-добрите състезатели при юношите...
Чете се за: 01:20 мин.
#Български олимпийски комитет (БОК) #Весела Лечева

