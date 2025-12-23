БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Белослава Кръстева: Любовта ми към шахмата ме държи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

Европейската шампионка по ускорен шахмат определи изминалата 2025 година като успешна.

Белослава Кръстева
Снимка: БТА
Слушай новината

Белослава Кръстева определи изминалата 2025 година като успешна, няколко дни преди участието си на Световното първенство в Катар на 29 и 30 декември. 21-годишната българка е гросмайстор при жените, звание, което изисква рейтинг от поне 2300 точки по стандартите на Световната шахматна федерация (FIDE).

„Щастлива съм, че се върнах в България от Америка и се занимавам с това, което обичам най-много. За първи път като цяло се чувствам удовлетворена и успях да повиша рейтинга си с близо 100 точки. Като цяло беше ползотворна година“, сподели Кръстева на пресконференция в София.

През 2026 година основният ѝ фокус ще бъде европейското първенство за жени през май, като преди това ще участва и в други турнири за подготовка.

„Цялата ми подготовка ще бъде насочена към европейското първенство, другите турнири ще са повече тренировъчни“, добави тя.

Белослава завърши на първо място при жените на европейското първенство по ускорен шах в Косово в края на миналия месец.

„В Америка учих почти две години, но реших да се върна, за да се занимавам професионално с шах. В момента мога да печеля от това и да го направя професия, но без държава зад гърба ми е трудно да го реализирам в дългосрочен план“, коментира Кръстева.

Ситуацията в българския шахмат обаче остава тревожна. Българските шахматисти могат да бъдат извадени от международните турнири, тъй като единствено Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ) е призната от FIDE, докато през 2025 г. Министерството на младежта и спорта поднови лиценз и на другата централа – Българската федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022).

„Откакто започнах да се занимавам с шах от 7/8-годишна, никога не съм имала стабилна среда и правилно функционираща федерация. Ако БФШ 2022 запази лиценз и БСФШ не го поднови, догодина рискуваме да не можем да се състезаваме в чужбина и рейтингите ни да бъдат отнети“, обясни Кръстева.

Въпреки тези трудности младата българка остава мотивирана.

„Любовта ми към шаха ме държи. Когато бях в Америка и не можех да се състезавам, осъзнах, че без шах не мога. Това е лична амбиция от дълго време“, заяви тя.

#Белослава Кръстева #шахмат

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
3
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
4
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
5
Българската фондова борса с първа сесия за годината
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Още

Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 05.01.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 05.01.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 04.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 04.01.2026 г., 20:50 ч.
Джеси Дигинс триумфира за трети път във веригата "Тур дьо ски" Джеси Дигинс триумфира за трети път във веригата "Тур дьо ски"
Чете се за: 01:40 мин.
Гийом Де Мевиус поведе в рали Дакар след първия етап в Саудитска Арабия Гийом Де Мевиус поведе в рали Дакар след първия етап в Саудитска Арабия
Чете се за: 02:02 мин.
Люк Литлър защити световната си титла в дартса Люк Литлър защити световната си титла в дартса
Чете се за: 04:37 мин.

Водещи новини

Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация? Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация?
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
„Климатът – горещата истина“: Сеене на облаци -...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ