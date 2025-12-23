Белослава Кръстева: Любовта ми към шахмата ме държи

Белослава Кръстева определи изминалата 2025 година като успешна, няколко дни преди участието си на Световното първенство в Катар на 29 и 30 декември. 21-годишната българка е гросмайстор при жените, звание, което изисква рейтинг от поне 2300 точки по стандартите на Световната шахматна федерация (FIDE).

„Щастлива съм, че се върнах в България от Америка и се занимавам с това, което обичам най-много. За първи път като цяло се чувствам удовлетворена и успях да повиша рейтинга си с близо 100 точки. Като цяло беше ползотворна година“, сподели Кръстева на пресконференция в София.

През 2026 година основният ѝ фокус ще бъде европейското първенство за жени през май, като преди това ще участва и в други турнири за подготовка.

„Цялата ми подготовка ще бъде насочена към европейското първенство, другите турнири ще са повече тренировъчни“, добави тя.

Белослава завърши на първо място при жените на европейското първенство по ускорен шах в Косово в края на миналия месец.

„В Америка учих почти две години, но реших да се върна, за да се занимавам професионално с шах. В момента мога да печеля от това и да го направя професия, но без държава зад гърба ми е трудно да го реализирам в дългосрочен план“, коментира Кръстева.

Ситуацията в българския шахмат обаче остава тревожна. Българските шахматисти могат да бъдат извадени от международните турнири, тъй като единствено Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ) е призната от FIDE, докато през 2025 г. Министерството на младежта и спорта поднови лиценз и на другата централа – Българската федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022).

„Откакто започнах да се занимавам с шах от 7/8-годишна, никога не съм имала стабилна среда и правилно функционираща федерация. Ако БФШ 2022 запази лиценз и БСФШ не го поднови, догодина рискуваме да не можем да се състезаваме в чужбина и рейтингите ни да бъдат отнети“, обясни Кръстева.

Въпреки тези трудности младата българка остава мотивирана.