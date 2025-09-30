БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на...
Чете се за: 06:00 мин.
Тържествената церемония на площад "Св. Александър...
Чете се за: 04:30 мин.
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Чете се за: 02:00 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

Откриха пет антични селища по трасето на бъдещата магистрала "Русе - Велико Търново"

Очаква се магистралата на стойност над 2 млрд. лева да бъде пусната в експлоатация до края на 2029-та година

Пет антични селища са открити по трасето на бъдещата магистрала "Русе - Велико Търново". Археологическите обекти обаче няма да попречат на строителството, съобщиха от АПИ.

В момента се работи по участъка на обходния маршрут при град Бяла, както и по укрепването на льосовите почви. Над 60% от обезщетенията на собствениците вече са изплатени.

Очаква се магистралата на стойност над 2 млрд. лева да бъде пусната в експлоатация до края на 2029-та година.

