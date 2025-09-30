Откриха пет антични селища по трасето на бъдещата магистрала "Русе - Велико Търново"

Пет антични селища са открити по трасето на бъдещата магистрала "Русе - Велико Търново". Археологическите обекти обаче няма да попречат на строителството, съобщиха от АПИ.

В момента се работи по участъка на обходния маршрут при град Бяла, както и по укрепването на льосовите почви. Над 60% от обезщетенията на собствениците вече са изплатени.

Очаква се магистралата на стойност над 2 млрд. лева да бъде пусната в експлоатация до края на 2029-та година.