Бюджетна блокада в САЩ: Републиканци и демократи не се споразумяха

Федералното правителство на САЩ е пред частично спиране. Републиканците и демократите в Сената не се споразумяха за финансирането.

Около 750 000 федерални служители трябва да бъдат изпратени в принудителен отпуск, а някои услуги ще спрат временно.

Финансови и административни услуги ще се забавят, включително издаване на визи и обработване на данъци.

Федералните служители, които извършват работа, изключително важна за страната, ще продължат да работят, но без заплащане.

Разногласията в Конгреса са около финансирането на здравеопазването и бюджетните разходи.

За да бъде предотвратено спирането на работата, Сенатът трябва да одобри удължаване на федералното финансиране със 7 седмици.

Администрацията на Тръмп вече е изпратила инструкции до федералните агенции за действия при евентуално прекратяване на финансирането. От 1980 г. насам правителството на САЩ е спирало дейността си 15 пъти.