БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Бюджетна блокада в САЩ: Републиканци и демократи не се споразумяха

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Запази

Финансови и административни услуги ще се забавят, включително издаване на визи и обработване на данъци

Доналд Тръмп
Снимка: БТА
Слушай новината

Федералното правителство на САЩ е пред частично спиране. Републиканците и демократите в Сената не се споразумяха за финансирането.

Около 750 000 федерални служители трябва да бъдат изпратени в принудителен отпуск, а някои услуги ще спрат временно.

Финансови и административни услуги ще се забавят, включително издаване на визи и обработване на данъци.

Федералните служители, които извършват работа, изключително важна за страната, ще продължат да работят, но без заплащане.

Разногласията в Конгреса са около финансирането на здравеопазването и бюджетните разходи.

За да бъде предотвратено спирането на работата, Сенатът трябва да одобри удължаване на федералното финансиране със 7 седмици.

Администрацията на Тръмп вече е изпратила инструкции до федералните агенции за действия при евентуално прекратяване на финансирането. От 1980 г. насам правителството на САЩ е спирало дейността си 15 пъти.

"Демократите го спират, не ние. Не искаме да го правим, но не искаме измами, разхищения и злоупотреби. Едно от нещата, които демократите искат да направят, е да предоставят невероятно здравеопазване за нелегалните имигранти. И това ги кара да идват в страната ни. Никоя държава не може да си го позволи. Нито една държава", заяви американският президент Доналд Тръмп.

#Републиканци #САЩ #визи #демократи #блокада #федерално правителство #финансиране

Последвайте ни

ТОП 24

България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
1
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
2
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
3
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът вече е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв.
4
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът...
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
5
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
Тестват сирените за ранно предупреждение на 1 октомври
6
Тестват сирените за ранно предупреждение на 1 октомври

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Още от: САЩ и Канада

Мирният план за Газа - какъв е отговорът на Хамас
Мирният план за Газа - какъв е отговорът на Хамас
Доналд Тръмп пред военни във Вирджиния: Искам страната да получи Нобелова награда Доналд Тръмп пред военни във Вирджиния: Искам страната да получи Нобелова награда
Чете се за: 01:17 мин.
Американското правителство е заплашено от бюджетен блокаж Американското правителство е заплашено от бюджетен блокаж
Чете се за: 00:35 мин.
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел няма да я анексира Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел няма да я анексира
Чете се за: 02:15 мин.
Израел и Хамас са "много близо" до постигане на споразумение, заявиха от Белия дом Израел и Хамас са "много близо" до постигане на споразумение, заявиха от Белия дом
Чете се за: 00:32 мин.
САЩ налагат мито от 100 процента върху филми, продуцирани в чужбина, каза Тръмп САЩ налагат мито от 100 процента върху филми, продуцирани в чужбина, каза Тръмп
Чете се за: 06:02 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев връчва почетни плакети на националите по волейбол
Президентът Румен Радев връчва почетни плакети на националите по...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Тестват Националната система за ранно предупреждение и BG-ALERT Тестват Националната система за ранно предупреждение и BG-ALERT
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Първи работен ден на депутатите в Народното събрание тази седмица - ще има ли кворум Първи работен ден на депутатите в Народното събрание тази седмица - ще има ли кворум
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
60 са вече жертвите на земетресението във Филипините 60 са вече жертвите на земетресението във Филипините
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Дъждовно и все по-студено време в сряда
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Неформална среща на върха в Копенхаген: Лидерите от ЕС обсъждат...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Бюджетна блокада в САЩ: Републиканци и демократи не се споразумяха
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Откриват новата учебна година в Софийския университет "Св....
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ