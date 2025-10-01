Бюджетна блокада в САЩ: Републиканци и демократи не се споразумяха

Финансови и административни услуги ще се забавят, включително издаване на визи и обработване на данъци
Федералното правителство на САЩ е пред частично спиране. Републиканците и демократите в Сената не се споразумяха за финансирането.
Около 750 000 федерални служители трябва да бъдат изпратени в принудителен отпуск, а някои услуги ще спрат временно.
Федералните служители, които извършват работа, изключително важна за страната, ще продължат да работят, но без заплащане.
Разногласията в Конгреса са около финансирането на здравеопазването и бюджетните разходи.
За да бъде предотвратено спирането на работата, Сенатът трябва да одобри удължаване на федералното финансиране със 7 седмици.
Администрацията на Тръмп вече е изпратила инструкции до федералните агенции за действия при евентуално прекратяване на финансирането. От 1980 г. насам правителството на САЩ е спирало дейността си 15 пъти.
"Демократите го спират, не ние. Не искаме да го правим, но не искаме измами, разхищения и злоупотреби. Едно от нещата, които демократите искат да направят, е да предоставят невероятно здравеопазване за нелегалните имигранти. И това ги кара да идват в страната ни. Никоя държава не може да си го позволи. Нито една държава", заяви американският президент Доналд Тръмп.