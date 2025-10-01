БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ректорът на СУ: С труд, постоянство и сърце младите хора могат да променят бъдещето на България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Запази

Проф. Георги Вълчев за новата академична година, предизвикателствата във висшето образование и мотивацията на студентите

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Младите хора показват, че тогава, когато са мотивирани и дават сърце и душа за това, което правят, в България могат да се случват прекрасни неща. Независимо в коя сфера се реализират - в спорта, в науката, в технологиите, в учителското поприще, където и да е тогава, когато са на мястото си, даваш всичко от себе си, това може да промени страната и бъдещето ни. Това заяви в студиото на "Денят започва" ректорът на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Георги Вълчев.

Мотивацията на младите

"Нашите послания към младите хора са точно такива - труд, работа и постоянство. Без ресурси обаче не става. Дори и този успех на националния ни отбор по волейбол е станал с ресурс, ако не са били решителните действия на федерацията, подкрепата която им е указана и от самата федерация, и от държавата и от толкова много симпатизанти, нещата няма как да се получат. В сферата на висшето ообразование е същото. В следавщите години се надявам да осигурим една приятна материална среда на младите хора, защото действително живеят в друг свят и имат други очаквания", обясни проф. Вълчев.

По думите му, Софийският университет вече е започнал стъпки за обновяване на сградния фонд:

"В началото на следващата година влизаме в ремонт на централната сграда, а постепенно ще обновим и останалите 11 сгради", поясни ректорът.

Студентските общежития и таксите

"Постепенно се обновяват всички блокове. Спечелихме голям проект заедно с УНСС и Медицинския университет, с който ще създадем малък кампус. За тази година решихме да не увеличаваме таксите, за да няма спекулации около въвеждането на еврото", обясни проф. Вълчев.

В бъдеще обаче плавно покачване е възможно:

"Ще водим разговори със студентите. Увеличенията ще бъдат постепенни и да не тежат на семейните бюджети."

Качество срещу масовост

"Висшето образование у нас е може би най-проверяваният сектор – имаме агенция по акредитация и рейтингова система. Основната ни цел е непрекъснато повишаване на качеството. Един висшист с диплома без покритие е по-скоро вреден, отколкото полезен", категоричен бе ректорът.

По думите му, няма отлив от кандидат-студенти:

"Около 10 000 млади хора кандидатстваха тази година. Свободните места се дължат основно на това, че приети с висок бал заминават за чужбина."

Той даде и конкретен пример:

"В някои специалности, като арменистика или иранистика, имаме по двама студенти, но Софийският университет ще продължи да подготвя филолози – защото това е национално отговорна мисия."

За бъдещето на университетите

"Не можем да залагаме само на най-търсените специалности. Трябва да поддържаме широка палитра, защото страната има нужда и от природни, и от хуманитарни науки. Ще се дават по-големи стипендии за специалности с недостиг, но никога няма да загърбим хуманитаристиката", подчерта проф. Вълчев.

Заплащането на преподавателите

"В момента възнагражденията на университетските преподаватели отговарят на стандартите в публичния сектор. Надявам се политиката на подкрепа да продължи, защото образованието е стратегическо за страната", заяви ректорът.

Стереотипи и реалности

"Не е вярно, че студентите в Софийския университет лесно завършват. Напротив – имаме отпаднали през годините. За това въвеждаме менторски програми, които да помагат на младежите да се справят", каза проф. Вълчев.

Достъпът до университетите трябва да бъде улеснен, но завършването – сериозно. Всичко се постига с труд. Много труд, добави ректорът на СУ "Св. Климент Охридски".

Вижте целия разговор във видеото

#проф. Георги Вълчев #ректор на СУ #нова академична година #СУ "Св. Климент Охридски"

Последвайте ни

ТОП 24

България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
1
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
2
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът вече е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв.
3
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът...
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
4
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
5
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Тестват сирените за ранно предупреждение на 1 октомври
6
Тестват сирените за ранно предупреждение на 1 октомври

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Още от: Образование

Откриват новата учебна година в Софийския университет "Св. Климент Охридски"
Откриват новата учебна година в Софийския университет "Св. Климент Охридски"
Благоевградско училище с опит да възроди традицията за сутрешна гимнастика Благоевградско училище с опит да възроди традицията за сутрешна гимнастика
Чете се за: 02:37 мин.
Изненадващият тест по математика за 6 клас цели да провери къде са пропуските Изненадващият тест по математика за 6 клас цели да провери къде са пропуските
Чете се за: 02:52 мин.
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона? Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
5334
Чете се за: 04:35 мин.
1562 лв. на месец ще взимат докторантите от 1 октомври 1562 лв. на месец ще взимат докторантите от 1 октомври
Чете се за: 01:25 мин.
Забраната за телефони в клас: Всяко училище само ще определя какви ще са правилата Забраната за телефони в клас: Всяко училище само ще определя какви ще са правилата
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Тестват Националната система за ранно предупреждение и BG-ALERT
Тестват Националната система за ранно предупреждение и BG-ALERT
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Президентът Румен Радев връчва почетни плакети на националите по волейбол Президентът Румен Радев връчва почетни плакети на националите по волейбол
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
640 нарушения за 4 месеца: Общинските камерите в Пловдив засичат нагли шофьори 640 нарушения за 4 месеца: Общинските камерите в Пловдив засичат нагли шофьори
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Ректорът на СУ: С труд, постоянство и сърце младите хора могат да променят бъдещето на България Ректорът на СУ: С труд, постоянство и сърце младите хора могат да променят бъдещето на България
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
254 л/кв. м дъжд: Порои причиниха наводнения на испанския остров...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
НА ЖИВО: Първи работен ден на депутатите за тази седмица - ще има...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Ремонт на АМ "Тракия": Променят движението край Стара Загора
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
60 са вече жертвите на земетресението във Филипините
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ