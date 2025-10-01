БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
256 търговски вериги ще подават информация за цените към интернет портала "Колко струва"

Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Наблюдението на цените от голямата потребителска кошница

256 търговски вериги ще подават информация за цените на стоките от първа необходимост към интернет портала "Колко струва", заяви в "Денят започва" изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев.

Той посочи, че към момента 40 търговци ползват в тестов режим платформата.

"Продуктите са разнообразни - предимно хранителни продукти от първа необходимост. Включени са и някои лекарствени продукти, които са най-често използвани, както и продукти за битови нужди. Призовавам търговците, които все още не са ни предоставили данни, че законът предвижда санкции в големи размери, които стигат до 100 000", коментира Александър Колячев.

Вижте още във видеото.

#"Колко струва" #интернет портал #КЗП #търговски вериги #цени

