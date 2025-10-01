Ружди Ружди: Ще се състезавам, докато мога

Световният шампион от първенството на планетата по лека атлетика за хора с увреждания от Делхи 2025 Ружди Ружди гостува в предаването „Денят започва“ по БНТ. Той сподели какво е чувството от поредната световна титла и с какво тя е била различна.

„Тази титла е по-различна. С моя треньор от дълго време чакахме такъв тип резултат, голям резултат. Желаехме този резултат, много се борехме и най-накрая се радвам, че се получиха нещата. Конкуренция имаше. Единият ми конкурент е много близо до мен. Общо бяхме 16 човека, на финала се класираха 10. Състезанието протече дълго, времето беше много горещо, задушно, влажно. Направихме добри резултати, за което се радвам“, коментира параолимпиецът.

Ружди Ружди сподели и откъде черпи мотивация.

„Искаме да постигаме добри резултати. Моят треньор виждаше, че мога да подобрявам резултата. Затова се борим – да видят хората, че можем още повече“, категоричен е световният шампион.

Той коментира и условията, при които се подготвя.

„За количките нямаме специални места. Вкъщи аз си имам зала, която си пригодих за мен, за да мога да тренирам. По време на лагерите в Павел Баня, в хотела ми осигуряват стая, в която мога да си слагам уредите, за да мога да тренирам. За което съм им благодарен много. Гледат да направят всичко възможно за мен, за да мога да тренирам. Благодаря им много“, сподели Ружди Ружди.

Той няма намерение скоро да се отказва от спорта, въпреки че вече има зад себе си 15-годишна кариера.

„Вярвам, че мога още. Дано да нямам контузии, защото когато има контузии, не се получават нещата. Живи и здрави да сме. Докогато мога ще се състезавам“, завърши Ружди Ружди.

