Два автобуса се сблъскаха тази сутрин в Пловдив (СНИМКИ)

от БНТ , Репортер: Деница Торньова
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Единият шофьорът е получил инсулт, а пътничка е с порезни рани

Два автобуса се сблъскаха тази сутрин в Пловдив (СНИМКИ)
Снимка: БНТ
Два автобуса от пловдивския градски транспорт се сблъскаха тази сутрин в жилищен район "Тракия". Инцидентът е станал около 7:50 часа, когато на единия от шофьорите му е прилошало зад волана.

Той е изгубил управление над автобуса, навлязъл е в тревни площи, минал е през тротоар, ударил е светофарна уредба, отново се е върнал на пътното платно и се е забил в друг автобус, също от линия номер 4, ударен е и паркиран в близост лек автомобил.

По първоначални данни, водачът, причинил катастрофата е получил инсулт, той е откаран в болница, няма данни за употреба на алкохол. За преглед е отведена и пътничка от ударения автобус, която е с порезни рани.

снимки: Димитър Димитров

