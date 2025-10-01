750 000 федерални служители в САЩ ще бъдат изпратени в принудителен отпуск

Федералното правителство на САЩ частично спря работа, след като Сенатът не успя да одобри финансирането. Стотици хиляди служители излизат в принудителен отпуск. А които остават да изпълняват задълженията си, ще работят без заплащане. Американският президент Доналд Тръмп заплаши с масови съкращения.

След 7 години федералното правителство отново спря работа.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "По време на спирането на работа на федералното правителство можем да направим неща, които са необратими, които са лоши, като например да уволним огромен брой хора, да съкратим програми."

Около 750 000 федерални служители вероятно ще бъдат изпратени в принудителен отпуск, а много услуги ще спрат временно. Финансови и административни услуги ще се забавят, включително издаване на визи и обработване на данъци. Федералните служители, които извършват работа, изключително важна за страната, ще продължат да работят, но без заплащане.

Ожесточените дебати в Сената не дадоха резултат. За провала двете партии се обвиняват взаимно.

Джон Тун, сенатор от Републиканската партия: "Не поискахме от демократите да приемат политики на републиканците. Просто поискахме от демократите да удължат съществуващите нива на финансиране. Но демократите в Сената казаха „не“. Защо? Защото крайнолевите групи искат сблъсък с президента."

За да бъде одобрен законопроект в Сената, са необходими гласовете на 60 сенатори, което означава, че републиканците се нуждаят от подкрепата и на демократи.

Подготвеният от Републиканската партия проект обаче получи подкрепата на 55 сенатори, против гласуваха - 45. Републиканците обвиниха демократите, че превръщат федералните служители в заложници.

Разноголасията в Конгреса са около финансирането на здравеопазването и бюджетните разходи. Демократите настояват да бъдат удължени осигурителните здравни субсидии.

Чък Шумър, сенатор от Демократическата партия: "Тръмп сам призна, че използва американците като политически пешки. Той призна, че уволнява хора. Демократите не искат федералното правителство да спира работа. Ние сме готови да работим с републиканците, за да намерим двупартиен компромис и топката е в тяхното поле."

Колко ще продължи спирането на работата на федералното правителство, засега никой не знае. Предишната бюджетна блокада беше 35 дни. Тогава се стигна и до транспортна криза, защото служители от наземните служби по летищата трябваше да спрат работа.

От 1980 г. насам правителството на САЩ е спирало дейността си 15 пъти.