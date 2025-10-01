БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Запази
Слушай новината

Депутатите посрещнаха световните вицешампиони по волейбол в пленарната зала в Народното събрание.

Събитието е по повод спечелените сребърни медали и силното представяне на българския отбор на световното първенство във Филипините.

Снимки: БТА

"Позволете ми да поздравя националния отбор по волейбол, който завоюва едно от най-престижните места в света, за нас те са шампиони, да им пожелаем догодина златото да бъде в София, благодарим им за радостта", каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Депутатите станаха на крака и дълго аплодираха националите ни.

По-рано днес президентът Румен Радев удостои с почетни плакети националите ни по волейбол, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол. Това стана на церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2.

Вчера волейболните ни герои бяха посрещнати още на летището в Истанбул от специална делегация, която ги докара у дома с правителствения самолет.

Триумфалното посрещане продължи и на родна земя, като националите ни стигнаха до импровизирана сцена пред храм-паметника "Св. Александър Невски" в открит автобус под съпровода на аплодисменти и възгласи "Българи, юнаци".

#волейболисти # Народно събрание

Последвайте ни

ТОП 24

Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
1
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
2
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
3
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Прокуратурата иска постоянен арест за служителите на ДАИ, взели пари от екипа на Роби Уилямс
4
Прокуратурата иска постоянен арест за служителите на ДАИ, взели...
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
5
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията срещу Пепи Еврото
6
Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Още от: Политика

Политически коментари в парламента за корупционния скандал в "Автомобилна администрация"
Политически коментари в парламента за корупционния скандал в "Автомобилна администрация"
Ивайло Мирчев: Внесохме законопроект за бодикамери в ИА "Автомобилна администрация" Ивайло Мирчев: Внесохме законопроект за бодикамери в ИА "Автомобилна администрация"
Чете се за: 04:12 мин.
Росен Желязков: Наш дълг е да осигурим достойни доходи и качествена грижа за възрастните хора Росен Желязков: Наш дълг е да осигурим достойни доходи и качествена грижа за възрастните хора
Чете се за: 01:40 мин.
Делян Пеевски: С Борисов обсъдихме закриването на ИА "Автомобилна администрация" Делян Пеевски: С Борисов обсъдихме закриването на ИА "Автомобилна администрация"
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по волейбол Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по волейбол
Чете се за: 02:35 мин.
Наталия Киселова: Българското общество е в дълг към възрастните хора Наталия Киселова: Българското общество е в дълг към възрастните хора
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол
И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по волейбол Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по волейбол
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Политически коментари в парламента за корупционния скандал в "Автомобилна администрация" Политически коментари в парламента за корупционния скандал в "Автомобилна администрация"
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Росен Желязков: Наш дълг е да осигурим достойни доходи и качествена грижа за възрастните хора Росен Желязков: Наш дълг е да осигурим достойни доходи и качествена грижа за възрастните хора
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Спряха избора на генерален директор на БНТ
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
254 л/кв.м дъжд: Порои причиниха наводнения на испанския остров...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
Чете се за: 00:42 мин.
По света
750 000 федерални служители в САЩ ще бъдат изпратени в принудителен...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ