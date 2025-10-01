Правителството обеща 5% увеличение на вдовишката добавка

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гуцанов обяви още, че предлага повишаване на майчинските през втората година

Правителството обеща повишаване с 5% на вдовишката добавка към пенсиите. В момента тя е 30 на сто от размера на пенсията на починалия съпруг или съпруга. Това стана ясно по време на посещението на социалния министър Борислав Гуцанов в дом за възрастни хора в Деня, посветен на грижата за тях.

Гуцанов обяви още, че предлага повишаване на майчинските през втората година. Увеличение на вдовишката добавка потвърди и премиерът Росен Желязков по повод Международния ден на възрастните хора.

Социалният министър уточни, че промяната може да се очаква от следващата година.

Росен Желязков, министър-председател: „Въпреки трудностите, увеличихме всички пенсии с 8,6 процента и повишихме социалната пенсия за старост. Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%. Това е част от нашата програма и виждате, че я изпълняваме. Това също ще се случи от догодина с бюджета, който предстои.“

Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика: „С близо 800 млн. лв. по Плана за възстановяване ще се подобрят условията в домовете за възрастни хора в цялата страна, след като правителството затвори 12 дома и изведе 400 души, живеещи в лоши условия. Правим ремонти във всички 81 дома в държавата – програма, която не се е случвала 35 години. За близо 800 млн. са тези ремонти – 400 млн. за ремонти и 400 млн. за откриване на нови 254 услуги за възрастни хора.“

Ремонт предстои и в дома, където от 6 години живее Уляна Дунова. Тя е доволна от условията за живот и социалните услуги, но се надява след обновяването да стане още по-добре.

Уляна Дунова: „Един дом знаете, че за да бъде хубав и да се чувства човек чудесно, зависи от хората. Ние хората правим живота. Едно е обстановката, но друго са хората, а тези хора са чудесни. Зимата сме на парно, стаите са топли, уютни, боядисани. Единственото нещо е, че сме по двама души.“

Приоритет през следващата година ще бъдат младите семейства, допълни социалният министър. Той ще иска обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството да се увеличи от 780 на 1100 лева.

Министър Гуцанов ще настоява още процентът от това обезщетение, получаван от майките при връщане на работа, да се повиши от 50 на 75%.



