Афганистан е почти изцяло офлайн за втори пореден ден, тъй като талибаните са прекъснали достъпа до интернет и мобилни услуги. Управляващите талибани обявиха, че мярката цели ограничаване на достъпа до "неморално съдържание", включително онлайн порнография.

Блокадата има сериозни последствия, тъй като не функционират банки, образователни платформи и хуманитарни сайтове, блокирайки бизнеса и ежедневието на милиони хора. Особено засегнати са жените и момичетата, които използват интернет като основен канал за учене и работа.

Международни организации като ООН и Human Rights Watch осъдиха решението, подчертавайки, че то затруднява образованието, предоставянето на хуманитарна помощ и комуникацията при бедствия.

Прекъсването настъпва само дни след мощно земетресение в страната, при което загинаха над 2200 души.