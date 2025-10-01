Мощно земетресение с магнитуд 6.9 по Рихтер разтърси Филипините

Мощно земетресение с магнитуд 6.9 по Рихтер разтърси централната част на Филипините. Епицентърът му е бил в морето, близо до град Бого на остров Себу.

Трусът е причинил значителни разрушения и е довел до смъртта на десетки хора, като броят на жертвите се очаква да нарасне.

Има сериозни инфраструктурни щети, включително срутени стари сгради, 100-годишна католическа църква, както и пътища и противопожарни станции.

Филипините са разположени в Тихоокеанския огнен пръстен, което ги прави уязвими на земетресения и вулканични изригвания.