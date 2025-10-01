Новините 01.10.2025 г.

Акценти за деня:

У НАС

Българските волейболни звезди получиха почетни плакети от президента Румен Радев на официална церемония в Гербовата зала на "Дондуков 2" и посетиха Народното събрание, където бяха посрещнати с аплодисменти.

Стипендия Георги Минчев — Колегата Николай Петров, водещ в детските новини и китарист на група "Екстаз", получи стипендията на името на легендата Георги Минчев. Той планира да използва подкрепата за записване на нови парчета и свирене на фестивали.

Софийският университет официално откри академичната учебна година, като ректорът приветства студенти, преподаватели и гости. Първокурсниците получиха студентските си книжки, а учебните занятия започват на 2 октомври.

СВЯТ И ПОЛИТИКА

Администрацията на Доналд Тръмп е постигнала сделка с Харвардския университет, според която той ще плати 500 милиона долара и ще управлява търговски училища за обучение в областта на изкуствения интелект и други технологии.

Европа — Чехия ограничава достъпа на руски дипломати, а Дания укрепва сигурността в енергийния сектор. Инфлацията в Германия и Франция нараства през септември, а президентът на ЕЦБ Кристин Лагард заяви, че Европа успява да стои на митата на Тръмп.

Мощно земетресение с магнитуд 6.9 по Рихтер удари централната част на Филипините, причинявайки значителни разрушения, десетки жертви и сериозни инфраструктурни щети.

Ибиса преживява едно от най-големите наводнения от години след проливни дъждове. Улиците се превърнаха в реки, летището пострада, а училища и обществени сгради временно затвориха.

Афганистан е почти изцяло офлайн за втори пореден ден, след като талибаните прекъснаха достъпа до интернет и мобилни услуги. Мярката има сериозни последици за банките, образователните платформи и хуманитарните сайтове.

Иновации и Околна среда

Исландска компания роботизира изхвърлянето на боклука, използвайки роботи с изкуствен интелект за сортиране на материали. Проектът се очаква да увеличи рециклирането до 90%.

КУЛТУРА И ЛАЙФСТАЙЛ

Многовековен османски хан в Турция е превърнат в модерна книжарница, която привлича посетители не само за книги, но и за наслада от четенето.

Селена Гомес и Бени Бланко сключиха брак на церемония с близо 180 гости, сред които Тейлър Суифт и Ед Шийрън.

СПОРТ

Гимнастика — Българският гимнастик Кевин Пенев спечели сребърен медал на финала на земя от Световната купа в Унгария.

Шампионска лига — Галатасарай победи Ливърпул с 1:0. Представени са и други резултати от втория кръг на Шампионската лига, включително победи за Реал Мадрид, Байерн Мюнхен, Интер Милано, Челси и Атлетико Мадрид.