Задържаха трима грузинци в хостел за серия от кражби в София

Трима грузински граждани са обвинени и задържани заради серия от домови кражби в София. По данни на СДВР престъпниците са действали професионално. Кражбите са извършвани и през деня, и през нощта, с предварителна подготовка и наблюдение на адресите. Стойността на установените откраднати вещи е за над 20 000 лева. За извършените престъпления законът предвижда затвор от една до 10 години.

Иван Димитров, прокурор при Софийска районна прокуратура:

Кражбите са извършени в периода от май до септември тази година, като обвиняемите са задържани в стая, наета в хостел. Като от помещението, което са обитавали там, са открити и иззети част от инкриминираните вещи, предмет на кражбата, както и множество технически средства, служещи за взломяване в помещения, ръкавици, шапки.

Илия Кузманов, зам.-началник на 5 РУ-СДВР:

Намерени бяха заготовки за отключване на касови брави, секретни брави, затруднения при установяването на лицата, вследствие на това, че са чужди граждани също беше сериозно изпитание за нас. При установяването на стаята, в която пребивават са намерени множество златни и сребърни накити, технически средства за отключване и извършване на самите престъпления.



