Обща стачка в Гърция: Протестът е срещу планиран 13 - часов работен ден

Гърция е парализирана от 24 - часова обща стачка срещу планирана от правителството трудова реформа. Тя може да увеличи работния ден до 13 часа. Стачкуват работещи в частния и в обществения сектор. Очаква се проектозаконът да бъде внесен в парламента за одобрение този месец.

Влакове, фериботи и таксита спряха работа, хиляди служители и работници се събраха пред парламента в Атина.

Те протестират срещу законопроект, който би позволил на работодателите да изискват до 13 часа работа на ден от служителите си в сравнение със сегашните осем. Не сме машини казват демонстрантите, които издигнаха лозунги като „Не на робството!“.

Апостолос Кипреос - представител на синдикат: „Основното искане на днешната стачка е чудовищният законопроект, предлагащ 13 - часов работен ден, да не бъде внесен за гласуване в парламента и да остане само на хартия.“

Консервативното правителство на премиера Кириакос Мицотакис заявява, че планираната реформа не е задължителна и ще се прилага само до 37 дни в годината. То твърди още, че предлага на работниците възможността да получат 40% заплащане за извънреден труд и че следва исканията на работодателите и работниците за по-гъвкав пазар на труда.

Синдикатите обаче казват, че реформата „застрашава здравето и безопасността на работниците и разрушава баланса между професионалния и личния живот“.

Нова Граменди, студент: „Докато в миналото можеше да притежаваш дом и всичко останало, сега, ни казват, че е свобода да работиш по 13 часа на ден, само за да си изкарваш прехраната. Но би трябвало да можеш да си изкарваш прехраната, дори работейки по 7 часа на ден."

Въпреки че жизненият стандарт в Гърция се е подобрил след серия от увеличения на минималната работна заплата, гърците все още изостават от европейските си конкуренти по покупателна способност. Минималната заплата в страната е 880 евро на месец.