Патриарх Даниил прие световните вицешампиони в "Светия Синод"

Официалните визити на световните вицешампиони завършиха днес с посещение при патриарх Даниил. Главата на българската православна църква приветства отбора в "Светия Синод" в столицата и поздрави лично състезателите за успеха им на Мондиала във Филипините.

"Мотивацията за огромните усилия, огромните трудове, които сте полагали, не сте водени от тази амбиция да блеснете, да се изтъкнете, а да развиете тези таланти, които Господ е вложил във всеки един от вас. Това говори за едно смирение", заяви Патриарх Даниил.

„Ние съществуваме и живеем в общение едини с други, а не самостоятелно, не егоистично, не индивидуалистично. Ние се развиваме в общество. Още веднъж най-сърдечни поздравления за огромния успех“, допълни Негово Светейшество.

В края на приема патриарх Даниил подари на всички новото синодално издание на Библията, както и икона на св. цар Борис-Михаил, като ги насърчи винаги, когато имат време да се молят на Бога и светиите.

Вижте репортаж във видеото!