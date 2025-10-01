БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Как ще се плаща и връща ресто след въвеждането на еврото?

от БНТ , Репортер: Станислава Христова
Чете се за: 02:22 мин.
Експерти от КЗП и НАП обясниха как ще се работи с евро и как ще се предпазят потребителите от поскъпване на стоките.

Как ще работят след приемането на еврото магазини, вендинг машини и банкомати, ще може ли данъци да се плащат в левове и след 1 януари 2026 година и ще скочат ли цените на стоките? На тези и други въпроси отговори дадоха експерти от Комисията за защита на потребителите и на Националната агенция за приходите на среща с жители на село Микрево в община Струмяни.

Да не се увеличат цените на стоките след преминаването от левове в евро. Това е основното притеснение на жителите на малките населени места, като село Микрево.

Симеон Димитров: "E сега ще видиш от тук нататък от този месец ще започнат да вдигат пак цените…. Цените като се вдигнат и еврото ще се изравни с лева, най-много 20 стотинки да има разлика."

Друг въпрос, който вълнува хората в Микрево е как ще се връща ресто през месец януари следващата година, когато в обръщение ще бъдат и левове и евро.

Никола Райков, главен експерт в КЗП Благоевград: "Самото връщане на рестото трябва да става в евро. Ако няма достатъчно наличност търговеца за да върне остатъка от рестото в евро би трябвало да информира предварително и потребителя."

Лили Димитрова, представел на НАП: "От 8 октомври започват вече и санкции ако някой не прави това, което трябва."

Констадин Трендафилов:"Пенсията ми е на карта и с карта ще си плащам."

На срещата в Микрево беше обърнато и специално внимание по отношение на данъчните декларации, които предстои да се подават в началото на следващата година.

Лили Димитрова, представел на НАП: "Ако вие подавате декларация за 25-та година, но я подавате през 26-та, то тя трябва да бъде в лева."

За всяко констатирано нарушение свързано с въвеждането на еврото хората могат да подават сигнали в електронната форма на сайта на Комисията за защита на потребителите, както и на горещите телефони на НАП.

