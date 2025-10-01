Доналд Тръмп обяви сделка с Харвардския университет

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че администрацията му е постигнала сделка с Харвардския университет след месеци преговори.

Според Тръмп университетът ще плати 500 милиона долара и ще управлява търговски училища, които ще обучават хора в областта на изкуствения интелект и други технологии.

Споразумението идва на фона на напрежения между Белия дом и учебните заведения, като администрацията на Тръмп е заплашвала с лишаване от федерални средства заради пропалестински протести, климатични инициативи и политики за разнообразие.

Към момента на новината Харвардският университет не е коментирал изказването на президента.