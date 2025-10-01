Остров Ибиса преживява едно от най-големите наводнения от години, след като за 24 часа са паднали близо 180 литра дъжд на квадратен метър.

Улиците са се превърнали в реки, паркингите в басейни, а автомобили са заседнали. Движението по главните пътища е спряло. Водата е достигнала до вратите на къщи и магазини в някои квартали. Летището също е пострадало, тъй като отводнителните системи не са издържали, което е нарушило пътуванията.

Властите предупредиха за опасност от мръсна вода и прелели канализации. Вследствие на наводненията, училища, обществени сгради и паркове временно са затворени.