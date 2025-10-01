Изплащат пенсиите от 7 до 20 октомври

Изплащането на пенсиите за октомври ще започне на 7-мо число и ще завърши на 20-то, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Преводите на сумите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври 2025 г.

На 2 октомври на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до двегодишна възраст и за осиновяване на дете до петгодишна възраст за предходния месец септември, допълват от НОИ.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 октомври.