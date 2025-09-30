БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Разходите по бюджета на ДОО към август нарастват с 1,8 млрд. лв.

Пенсиите остават основен дял от разходите, средният размер на пенсията достига 1 013,69 лв.

С 1,8 млрд. лева повече са разходите по бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) в сравнение със същия период на миналата година, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на ДОО към август 2025 г. възлиза на 9 804,2 млн. лв., което представлява 64,4% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2024 г., приходите нарастват с 1 291,4 млн. лв.

Размерът на извършените разходи за първите осем месеца на годината е 17 709,0 млн. лв., което е 64,7% от плана за годината. В сравнение със същия период на миналата година, разходите бележат увеличение с 1 803,9 млн. лв., допълват от НОИ.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии. Те са в размер на 15 699,4 млн. лв., което е 65,1% от плана за годината. Спрямо същия период на предходната година, разходите за пенсии са с 1 687,8 млн. лв. или с 12,0% повече.

Броят на пенсионерите за август 2025 г. е 2 057 952, което е увеличение с 10 909 или с 0,5% в сравнение със същия месец на 2024 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е 1 013,69 лв., като в сравнение август 2024 г. той е с 86,34 лв. - 9,3% по-висок.

Към август 2025 г. следващите по значимост и големина разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване са в размер на 1 882,7 млн. лв., което е 61,2% от плана за годината. Отчетените разходи са със 110,8 млн. лв. повече спрямо същия период на 2024 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към август 2025 г. е 7 923,8 млн. лв., допълват от НОИ.

