Селена Гомес и Бени Бланко казаха своето дългоочаквано "Да"

Селена Гомес и Бени Бланко сключиха брак на дългоочаквана церемония. Събитието е описано като празник на любовта, доверието и нежността между двамата, чиято любовна история започва през 2023 г.

След бавна и искрена връзка, далеч от прожекторите, година по-късно те обявиха годежа си и сега споделят ново начало.



На церемонията са присъствали близо 180 гости, включително известни личности като Тейлър Суифт, Ед Шийрън и актьорите от сериала "Only Murders in the Building".

Селена Гомес по-рано заяви, че няма да променя фамилията си, защото Бени я приема такава, каквато е.