Мечтите нямат гравитация: инженер с увреждане полетя в Космоса

С помощта на космическа програма, подкрепена от милиардера Джеф Безос, инженер от Европейската космическа агенция с увреждане на гръбначния стълб прекара няколко минути в безтегловност.

Михаела Бентхаус е претърпяла сериозен инцидент при колоездене в планината. След това животът ѝ се променя, но тя не се отказва от мечтите си. Напротив – започва да се бори за това космическите полети да бъдат достъпни и за хора с увреждания.

Полетът завършва успешно, а екипажът се приземява в пустинята на Западен Тексас.

Посланието на Михаела е ясно:

„Никога не се отказвайте от мечтите си.“