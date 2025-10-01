БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на...
Чете се за: 02:32 мин.
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял...
Чете се за: 00:45 мин.
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на...
Чете се за: 01:40 мин.
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два...
Чете се за: 00:50 мин.
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

"Живи дяволи сме и няма кой да ни изработи": За пенсиите и въвеждането на еврото

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нели Ангелова
Чете се за: 02:32 мин.
Управителят на НОИ се срещна с хора и институции за превалутирането им

окончателно пенсионерите 526 лева получат 100 лева великден
Нито една пенсия няма да бъде променяна, намалявана или спирана след първи януари, когато влизаме в еврозоната, увери днес на среща с пенсионери в пловдивското село Граф Игнатиево управителят на НОИ Весела Караиванова.

По думите й, при превалутирането закръглянето на сумите винаги ще се извършва в полза на лицата и никой няма да загуби своя доход. Посещението й в Граф Игнатиево беше по повод Международния ден на възрастните хора.

Повечето пенсионери казват, че нямат притеснения от въвеждането на еврото и не смятат, че могат да бъдат измамени при превалутирането.

"Ние сме живи дяволи и няма кой да ни излъже и да ни изработи, можем да смятаме и работим с машини няма кой да ни излъже".

"Всеки ден това приказват по телевизията, имаш 600 лева пенсия бива и да те излъжат за еврото".

Управителят на Националния осигурителен институт увери, че превалутирането на пенсиите ще стане автоматично и няма как да има измами.

Весела Караиванова – управител на НОИ: "На първи януари, когато пенсионерът посети пощенската станция или банкомата, той ще изтегли своите пари в евро. Не е необходимо да идва до институция, не е необходимо да отваря нови платежни сметки, не е необходимо да подписва разпореждания".

Хората се притесняват, че догодина с пенсиите, които получават, няма да могат да покриват и основните си разходи. Но бяха уверени, че предвидената индексация ще покрие ръста на инфлацията.

"Еврото не е проблемът, проблемът е, че цените сега растат и когато дойде еврото ние няма да сме платежоспособни".

"Осведомени сме какви пари ще взимаме, как ще преминем в евро, ще чакаме увеличение малко на пенсиите".

Весела Караиванова – управител на НОИ:
"Предвидено е осъвременяването на пенсиите с процента на инфлацията и темпа на нарастване на средния осигурителен доход. Така, че хората трябва да бъдат спокойни".

Индексирането на пенсиите ще бъде заложено в следващия държавен бюджет, а възрастта за пенсиониране няма да се увеличава.

#пенсиите #България и еврото

